Milli Eğitim Bakanı Tekin, Kırklareli'nde hizmeti vatandaşın ayağına götüreceğiz dedi - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Tekin, Kırklareli'nde hizmeti vatandaşın ayağına götüreceğiz dedi

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Milli Eğitim Bakanı Tekin, Kırklareli\'nde hizmeti vatandaşın ayağına götüreceğiz dedi
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde AK Parti belde teşkilatı binasının açılış törenine katıldı. Tekin, burada hizmeti vatandaşın ayağına götüreceklerini ve yapılanların karnesini 5 yılda bir vatandaştan aldıklarını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Cumhurbaşkanımız belediye başkanıyken ve 2001 yılında AK Parti'yi kurarken ki mottomuz, 'Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' Yani hizmeti vatandaşın ayağına götüreceğiz" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kırklareli'ne gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesini ziyaret etti. Burada partisinin Kıyıköy Belde Teşkilatı binasının açılış törenine katılan Tekin, partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. Teşkilat binasının açılışında konuşan Bakan Tekin, "Doğrudan demokrasi uygulamasının bir merkezi olacak burası. Beldenin problemlerini burada konuşacaksınız. Bizlere ulaştıracaksınız. Biz de çözeceğiz. Eğer bu işlevi yerine getirmezse bu nokta, bu açılışın hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla sizden istirhamım, iki başkanımızdan, il başkanımızdan ve vekilimizden istirhamım, lütfen bu mekanı açılış amacına, açılış gayesine uygun bir biçimde kullanalım. Cumhurbaşkanımız belediye başkanıyken ve 2001 yılında AK Parti'yi kurarken mottomuz, 'Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' Yani hizmeti vatandaşın ayağına götüreceğiz. Vatandaş, kendisini yöneten insanların kölesi gibi değil, onlardan bir şeyler talep eden, demokratik usullere uygun bir biçimde bir vatandaş, saygın bir vatandaş olarak kabul edilecek. Biz siyaseti bu algıyla, bu anlayışta yapıyoruz. Burası da bunun mekanı, merkezi olacak" dedi.

"5 yılda bir biz yaptıklarımızın karnesini sizlerden alıyoruz"

Bakan Tekin, yapılanların karnesini 5 yılda bir vatandaştan aldığını söyleyerek, "Belediye başkanımız da alacak, il başkanımız da alacak, milletvekilimiz de alacak. Biz bu imkanları, bu fırsatları sizlere hizmet etmek için, milletimize hizmet etmemiz için, ülkemize hizmet etmek için kullanmak üzere buradayız. Sizlerin problemlerini çözmek üzere buradayız. Bizim liderimiz, bizim Cumhurbaşkanımız siyaseti bunun için yapıyor, bunun için bize talimat veriyor, bunun için bizim yol yürümemizi istiyor. Biz de onun adına bu düşünceleri sizlerle paylaşmak için buradayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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