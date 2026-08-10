Özer, Kız Öğrenci Pansiyonunu İnceledi

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, Yığılca Şehit Metin Uysal Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu'nda incelemelerde bulunarak öğrencilerin barınma şartları değerlendirdi.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, beraberindeki heyetle Şehit Metin Uysal Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu'nda incelemelerde bulundu. Pansiyonda yürütülen çalışmalar ve mevcut durum hakkında yetkililerden bilgi alan Özer, öğrencilerin barınma şartlarını yerinde gördü. İncelemelerde ayrıca öğrencilerin eğitim ortamı ve pansiyondaki ihtiyaçlara ilişkin konular ele alınarak değerlendirmelerde bulunuldu.