Milyonlarca adayı ilgilendiriyor! Üniversite kontenjanlarının bazıları düşürüldü

Milyonlarca üniversite adayını ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2025 yılında devlet üniversitelerinde uygulanan kontenjan azaltımının 2026 yılında da devam edeceğini açıkladı.

Ankara'da düzenlenen "Vakıf Üniversiteleri Toplantısı"nda konuşan YÖK Başkanı Erol Özvar, özellikle hukuk programlarında 2025'te devlet üniversitelerinde yapılan kontenjan düşüşüne benzer bir azaltımın 2026'da da uygulanacağını belirtti.

Her yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT oturumlarında milyonlarca aday üniversiteye yerleşebilmek için yarışıyor. Sınavda tek bir soru bile puan sıralamasında büyük fark yaratabilirken, kontenjanların sınırlı olması rekabeti daha da artırıyor.

Özvar ayrıca, başta hukuk olmak üzere psikoloji, eczacılık, diş hekimliği ve mimarlık programlarının da vakıf üniversitelerinde farklı oranlarda kontenjan azaltımına tabi tutulacağını ifade etti.

