Milyonlarca adayı ilgilendiriyor! Üniversite kontenjanlarının bazıları düşürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Eğitim

Milyonlarca adayı ilgilendiriyor! Üniversite kontenjanlarının bazıları düşürüldü

Milyonlarca adayı ilgilendiriyor! Üniversite kontenjanlarının bazıları düşürüldü
16.02.2026 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından üniversite sınavına girecek adaylara yönelik üzücü bir haber verildi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2025 yılında devlet üniversitelerinde uygulanan kontenjan düşüşünün 2026 yılında da devam edeceğini belirtti. Kontenjanlar, 2025'te yüzde 45 oranında düşürülmüştü. Bu durum, özellikle hukuk, psikoloji, eczacılık, diş hekimliği ve mimarlık programlarına girecek adayları etkileyecek.

Milyonlarca üniversite adayını ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2025 yılında devlet üniversitelerinde uygulanan kontenjan azaltımının 2026 yılında da devam edeceğini açıkladı.

Ankara'da düzenlenen "Vakıf Üniversiteleri Toplantısı"nda konuşan YÖK Başkanı Erol Özvar, özellikle hukuk programlarında 2025'te devlet üniversitelerinde yapılan kontenjan düşüşüne benzer bir azaltımın 2026'da da uygulanacağını belirtti.

REKABET DAHA DA KIZIŞACAK

Her yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT oturumlarında milyonlarca aday üniversiteye yerleşebilmek için yarışıyor. Sınavda tek bir soru bile puan sıralamasında büyük fark yaratabilirken, kontenjanların sınırlı olması rekabeti daha da artırıyor.

Özvar ayrıca, başta hukuk olmak üzere psikoloji, eczacılık, diş hekimliği ve mimarlık programlarının da vakıf üniversitelerinde farklı oranlarda kontenjan azaltımına tabi tutulacağını ifade etti.

YÖK BAŞKANI DUYURDU

Bilindiği üzere 2025 YKS'de devlet üniversitelerindeki hukuk programlarının kontenjanları yaklaşık yüzde 45 oranında düşürülmüştü. 2026 yılında da benzer bir uygulamanın hayata geçirilmesi planlanıyor.Üniversite sınavına girmek için hazırlanan adaylara Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) üzücü bir haber geldi. Ankara'da "Vakıf Üniversiteleri Toplantısı"nda konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2025 yılında devlet üniversitelerinde uygulanan kontenjan düşüşünün 2026 yılında da uygulanacağını belirtti.

Her yıl, YKS kapsamında gerçekleşen TYT, AYT ve YDT sınavlarında milyonlarca öğrenci iyi bir üniversiteye girebilmek için ter döküyor. Tek bir soru bile puan açısından büyük avantaj sağlarken, üniversite kontenjanlarının sınırlı olması öğrencilerin işini bir kat daha zorlaştırıyor. Ancak YÖK Başkanı Özvar'ın yaptığı son açıklama üniversite sınavı hazırlığında olanları bir kat daha üzdü. Çünkü 2025'te yaklaşık yüzde 45 oranında düşürülen kontenjanların 2026'da düşürüleceği duyuruldu.

Ankara'da "Vakıf Üniversiteleri Toplantısı"nda konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "2026 yılında hukuk programlarında 2025'te devlet üniversitelerindeki düşüşe benzer azalma uygulanacak." dedi.

Özvar "Başta hukuk, psikoloji, eczacılık, diş hekimliği ve mimarlık olmak üzere bazı programların kontenjanları vakıf üniversitelerinde de değişen oranlarda azaltılacak." İfadelerini kullandı. 2025 YKS kontenjanlarında devlet üniversitesindeki hukuk programı kontenjanları yaklaşık yüzde 45 oranında azaltılmıştı.

Gençlik, Eğitim, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Milyonlarca adayı ilgilendiriyor! Üniversite kontenjanlarının bazıları düşürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    ihtiyac kadar bolum acin kalan universitelri ise akademik calisma veya icat icin kullanin okuyolar heosi boş geziyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş Türkiye'de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş
Suriye ordusu ABD’nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü’nü teslim aldı Suriye ordusu ABD'nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü'nü teslim aldı
Uludağ’da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu Uludağ'da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu
Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı
İsrailli milletvekilinden Batı Şeria’da okula baskın İsrailli milletvekilinden Batı Şeria'da okula baskın
Şehir hatları vapurunda panik: Denize düşen vatandaşı sahil güvenlik kurtardı Şehir hatları vapurunda panik: Denize düşen vatandaşı sahil güvenlik kurtardı
Bakan Göktaş ’Çok yakında’ diye duyurdu: Sosyal medya düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş 'Çok yakında' diye duyurdu: Sosyal medya düzenlemesi geliyor
Vitor Pereira, Nottingham Forest’a imzayı atar atmaz Galatasaraylı yıldıza talip oldu Vitor Pereira, Nottingham Forest'a imzayı atar atmaz Galatasaraylı yıldıza talip oldu

18:40
Jude Bellingham’ın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
Jude Bellingham'ın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
18:29
Aylar sonra ortaya çıktı Juventus Teknik Direktörü Spaletti’den Süper Lig devine ret
Aylar sonra ortaya çıktı! Juventus Teknik Direktörü Spaletti'den Süper Lig devine ret!
18:20
Barış Alper Yılmaz’dan Kenan Yıldız’a: Umarım çok iyi bir maç oynar
Barış Alper Yılmaz'dan Kenan Yıldız'a: Umarım çok iyi bir maç oynar
18:01
Galatasaray-Juventus maçı binlerce kez simüle edildi İşte favori
Galatasaray-Juventus maçı binlerce kez simüle edildi! İşte favori
17:51
Esenler’de pencereye çıkıp tencere ve tavaya vuran kadın mahalleliyi bıktırdı
Esenler'de pencereye çıkıp tencere ve tavaya vuran kadın mahalleliyi bıktırdı
17:44
Suriye’de bomba yüklü araç infilak etti Çok sayıda yaralı var
Suriye'de bomba yüklü araç infilak etti! Çok sayıda yaralı var
16:56
Trump ile Netanyahu’nun gizli savaş planı sızdı: İran’ı ABD değil İsrail vuracak
Trump ile Netanyahu'nun gizli savaş planı sızdı: İran'ı ABD değil İsrail vuracak
15:59
İstanbul Havalimanı’nda kaçak havyar operasyonu 13 kilo ele geçirildi
İstanbul Havalimanı'nda kaçak havyar operasyonu 13 kilo ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 19:00:16. #7.11#
SON DAKİKA: Milyonlarca adayı ilgilendiriyor! Üniversite kontenjanlarının bazıları düşürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.