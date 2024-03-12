Mimar Selen Hakbilir: Mesleğinizde hedefiniz para değil, insan kazanmak olsun - Son Dakika
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Eğitim

Mimar Selen Hakbilir: Mesleğinizde hedefiniz para değil, insan kazanmak olsun

Mimar Selen Hakbilir: Mesleğinizde hedefiniz para değil, insan kazanmak olsun

Kırıkkale Üniversitesi'nin düzenlediği kariyer buluşmalarına konuk olan iş kadını Mimar Selen Hakbilir, deneyimlerini öğrencilere aktardı. Çalışma hayatına öğrencilik dönemlerinde başladığını vurgulayan Hakbilir, "Hayattaki en önemli şey zaman. Zamanı parayla satın alamazsınız. Bu nedenle başarılı bir noktada yer almak istiyorsanız zamanınızı iyi değerlendirmeniz gerekir. Mesleğinizde hedefiniz para değil insan kazanmak olsun" dedi.

12.03.2024 17:50  Güncelleme: 17:57
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Kırıkkale Üniversitesi'nin düzenlediği 'Mimarlar İçin Sektördeki İş Fırsatlarına Bakış ' panelinde üniversite öğrencileri ile bir araya gelen Mimar Selen Hakbilir deneyimlerini aktardı. Tasarım yaparken öğrencilere empati kurmaları gerektiğini vurgulayan Hakbilir, "Tasarımları yaparken, iç ya da dış mekan, işyeri,sosyal yaşam alanlarını tasarlarken, empati kurarak odaklanın" dedi.

Teknolojinin sunmuş olduğu imkanlardan kesinlikle yararlanılması gerektiğinin altını çizen Hakbilir, "Günümüz dünyasında ve piyasa şartlarında sürekli bir inavasyon içerisinde olmanın hem mesleki açıdan hem de insanın kendi sınırlarını zorlaması açısından önemli. Mutlaka yeni bakış açıları geliştirmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Mimar Selen Hakbilir: Mesleğinizde hedefiniz para değil, insan kazanmak olsun

Hakbilir açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi: "Aynı zamanda yapılan tasarım ve projelerin diğer iş ortakları tarafından da uygulanabilir ve sürdürülebilir olmasının ekip çalışmasında çok önemli. Hayata geçmeyen ve uygulanmayan bir mimari tasarımın sadece zaman kaybına neden olur. Bunun önüne geçmek için bir projeye çalışırken kendinizi oraya ait hissederek, empati kurarak işverenlerin beklentilerini yüksek başarı oranı ile karşılamalısınız."

Kırıkkale Üniversitesi Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Osman ÇAMLIBEL ve Öğr. Gör. Haldun Ender ERDEM panel sonunda Mimar Selen HAKBİLİR 'e katkılarından teşekkür ederek plaket takdim ettiler.

Kırıkkale Üniversitesi, Kadın, Eğitim, Yaşam, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Mimar Selen Hakbilir: Mesleğinizde hedefiniz para değil, insan kazanmak olsun - Son Dakika

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