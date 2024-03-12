Kırıkkale Üniversitesi'nin düzenlediği 'Mimarlar İçin Sektördeki İş Fırsatlarına Bakış ' panelinde üniversite öğrencileri ile bir araya gelen Mimar Selen Hakbilir deneyimlerini aktardı. Tasarım yaparken öğrencilere empati kurmaları gerektiğini vurgulayan Hakbilir, "Tasarımları yaparken, iç ya da dış mekan, işyeri,sosyal yaşam alanlarını tasarlarken, empati kurarak odaklanın" dedi.
Teknolojinin sunmuş olduğu imkanlardan kesinlikle yararlanılması gerektiğinin altını çizen Hakbilir, "Günümüz dünyasında ve piyasa şartlarında sürekli bir inavasyon içerisinde olmanın hem mesleki açıdan hem de insanın kendi sınırlarını zorlaması açısından önemli. Mutlaka yeni bakış açıları geliştirmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Hakbilir açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi: "Aynı zamanda yapılan tasarım ve projelerin diğer iş ortakları tarafından da uygulanabilir ve sürdürülebilir olmasının ekip çalışmasında çok önemli. Hayata geçmeyen ve uygulanmayan bir mimari tasarımın sadece zaman kaybına neden olur. Bunun önüne geçmek için bir projeye çalışırken kendinizi oraya ait hissederek, empati kurarak işverenlerin beklentilerini yüksek başarı oranı ile karşılamalısınız."
Kırıkkale Üniversitesi Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Osman ÇAMLIBEL ve Öğr. Gör. Haldun Ender ERDEM panel sonunda Mimar Selen HAKBİLİR 'e katkılarından teşekkür ederek plaket takdim ettiler.
Son Dakika › Eğitim › Mimar Selen Hakbilir: Mesleğinizde hedefiniz para değil, insan kazanmak olsun - Son Dakika
Kahramanmaraş'ta Akedaş İlkokulu'nda öğrenciler, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıldönümünü coşkulu bir programla kutladı. Öğrenciler, İstiklal Marşı'nı işaret diliyle söyleyerek farkındalık oluşturdu.
Edirne'de, İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 103. yılı dolayısıyla düzenlenen programda, ilkokul öğrencisi Zehra Sare Sorak'ın İstiklal Marşı'nı ezbere okuması büyük alkış aldı. Programda yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi ve gösterimler yapıldı.
Yozgat Bozok Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Yuşa Şahin, kampüs alanında kenevir bitkisi kullanılarak yapılan 5 ayrı prototip yapıda küf oluşmadığını ve kenevir esaslı yapı malzemelerinin diğer malzemelerle rekabet edebilecek düzeyde olduğunu belirtti. Kenevirin çevresel etkilere daha az maruz kaldığını ve karbon salınımını azalttığını da vurgulayan Şahin, kenevirin farklı formlarda kullanılarak duvarlar inşa edilebileceğini söyledi.
Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile TEI (TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.) arasında yapılması öngörülen iş birliği protokolü çerçevesinde Havacılık Teknisyen Okulu projesi hayata geçirilecek. Proje kapsamında öğrencilere TEI'den çevrimiçi eğitimler verilecek ve başarılı olan öğrenciler atölye eğitimlerine katılma fırsatı elde edecek. Toplamda 554 öğrencinin katılması planlanan projenin açılış dersi 13 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.
İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, çeşitli branşlardaki okul sporlarında dereceye giren öğrencileri kabul etti. Polat, Ebussuud Efendi Ortaokulu öğrencileriyle sohbet ederek başarılarını tebrik etti. Ziyarete okul idarecileri ve öğretmenler de katıldı.
Tokat'ın Yeşilyurt, Sulusaray ve Artova ilçelerinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı. Programlarda konuşmalar yapıldı, şiirler okundu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Kırşehir'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi. Merkez Yunus Emre Ortaokulu'nda düzenlenen yarışmada birinci olan öğrenci, para ödülünü kabul etmeyerek Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışladı. Okul Müdürü, öğrencinin bu davranışını takdir ederek herkese örnek olması gerektiğini belirtti.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Bosna Hersek'in Brcko şehrindeki Brcko Teknik Lisesine uygulamalı eğitim kapasitesinin geliştirilmesi projesi kapsamında CNC atölyesi kurdu. TİKA, okuldaki CNC Operatörlüğü Atölyesine, CNC makinesi, bilgisayarlar ve ekipman desteği sağlayarak, bilgisayar destekli tasarım, imalat (CAD/CAM) ve konstrüksiyon tasarımları konularında uygulamalı eğitim kapasitesinin genişletilmesine katkı sundu.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla programlar düzenlendi. Çelikhan Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşmalar yapıldı ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Törene ilçe emniyet amiri, belediye başkanı ve öğrenciler katıldı.
Keban ilçesinde, İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi. Programda, İstiklal Marşı okundu, konuşmalar yapıldı ve ödüller verildi. Etkinliğe, Kaymakam, Belediye Başkan Vekili ve İlçe Cumhuriyet Başsavcısı da katıldı.
Malatya'da öğrenciler, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla toplu taşıma aracında marşı okuyarak farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca Darende ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, Mehmet Akif Ersoy'un fotoğrafını kalp içerisine alarak koreografi oluşturdu.
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