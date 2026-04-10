Mimar Sinan'ı Anma Etkinliği
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mimar Sinan'ı Anma Etkinliği

Mimar Sinan\'ı Anma Etkinliği
10.04.2026 08:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gökkuşağı Koleji, Mimar Sinan'ın mirasını günümüzle buluşturan bir etkinlik düzenledi.

Bahçelievler Gökkuşağı Koleji (IB Dünya Okulu), 8 Nisan 2026 Çarşamba günü, mimarlık tarihinin en önemli isimlerinden Mimar Sinan'ı anmak ve onun mirasını günümüz mimarlık anlayışıyla değerlendirmek amacıyla kapsamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. "Mimar Sinan'ın Mirası ve Günümüz Mimarlığı" başlıklı panel, Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Karabulut'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik, panel öncesinde düzenlenen mimari temalı yarışma ve sergi ile başladı. Gökkuşağı Koleji'nin farklı kampüslerinden öğrencilerin katıldığı organizasyonda, tarihi mirasın çağdaş yorumlarla ele alındığı çalışmalar katılımcılar tarafından beğeni topladı. Sergi, öğrencilerin sanatsal üretim gücünü ve mimariye olan ilgisini ortaya koydu.

Program kapsamında, panelistlerden Belgesel Yönetmeni Dr. Talha Eyüboğlu tarafından Mimar Sinan üzerine hazırlanan ve uzun soluklu bir emeğin ürünü olan "Gizemli Tarih: Mimar Sinan Özel-Bir Hayalin Peşinde" belgesel çalışmasından kısa bir kesit öğrencilere izletildi. Bu özel gösterim, öğrencilerin panele daha bilinçli ve derinlikli bir bakış açısıyla katılım göstermelerine katkı sağladı.

Alanında uzman isimler Mimar Sinan'ı çok yönlü ele aldı

Panelde; Dr. Talha Eyüboğlu, Dr. Müzeyyen Fındıkgil ve Özgür Öğünç konuşmacı olarak yer aldı. Alanlarında uzman isimler, Mimar Sinan'ın mimarlık anlayışını, estetik yaklaşımını ve eserlerinin günümüz mimarlığı üzerindeki etkilerini çok yönlü olarak değerlendirdi.

Etkinliğin önemli bir ayağını oluşturan öğrenci yarışmasının jüri üyeliğini de üstlenen panelistler, gençlerin projelerini titizlikle değerlendirerek geri bildirimlerde bulundu. Bu sürecin, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra eleştirel düşünme ve estetik değerlendirme becerilerinin gelişimine katkı sunduğu belirtildi.

IB yaklaşımıyla kültürel miras bilinci ön planda

Uluslararası Bakalorya (IB) eğitim yaklaşımını benimseyen Bahçelievler Gökkuşağı Koleji, düzenlediği bu tür etkinliklerle öğrencilerini yalnızca akademik başarıya değil; aynı zamanda kültürel mirasa duyarlı, sorgulayan ve üretken bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen çalışmalar, öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekleyen bir eğitim anlayışının parçası olarak değerlendiriliyor.

Gökkuşağı Koleji yetkilileri, eğitim-öğretim faaliyetlerini zenginleştiren bu tür organizasyonların önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğini ifade ederken; öğrencilerin sanat, mimarlık ve tarih bilinciyle yetiştirilmesinin öncelikleri arasında yer aldığını belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bahçelievler, Mimar Sinan, Etkinlik, Eğitim, Mimar, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 08:57:26. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.