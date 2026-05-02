Miniklerden "Sıfır atık" defilesi

02.05.2026 15:10  Güncelleme: 15:11
Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Yuvamız Manisa Çocuk Eğitim Merkezleri, çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam farkındalığı oluşturmak amacıyla "Sıfır Atık Projesi" kapsamında renkli bir defile düzenledi.

Erken yaşta çevre bilinci kazandırmayı hedefleyen proje kapsamında Atatürk Kent Parkı, Akgedik, Adnan Menderes ve Bozköy çocuk eğitim merkezlerinde düzenlenen etkinliklerde, günlük hayatta atık olarak görülen materyaller sanat eserine dönüştü. Karton, plastik, kağıt ve çeşitli ambalaj atıklarından tasarlanan kostümler izleyenlerin büyük beğenisini topladı.

Sınıf içi etkinliklerle de desteklenen bu süreçte çocuklar, atıkların doğru değerlendirildiğinde nasıl değerli kaynaklara dönüşebileceğini bizzat deneyimledi. Hayal güçlerini çevreci bir mesajla birleştiren minikler, doğayı korumanın önemini büyüklere bir kez daha hatırlattı. - MANİSA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisiyle bastığı en yakın arkadaşını öldüresiye dövdü Sevgilisiyle bastığı en yakın arkadaşını öldüresiye dövdü
İtalya’nın ünlü turizm bölgesi Toskana’da çıkan yangında 800 hektarlık alan kül oldu İtalya'nın ünlü turizm bölgesi Toskana'da çıkan yangında 800 hektarlık alan kül oldu
Kadıköy’de 1 Mayıs kutlamalarına katılan Özgür Özel: Seneye Taksim’deyiz Kadıköy'de 1 Mayıs kutlamalarına katılan Özgür Özel: Seneye Taksim'deyiz
İran’dan Körfez ülkelerine net mesaj: ABD’nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz İran'dan Körfez ülkelerine net mesaj: ABD'nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 1 Mayıs mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
Almanya’ya giden Tedesco’ya sürpriz karşılama Almanya'ya giden Tedesco'ya sürpriz karşılama

14:59
Okan Buruk’tan takıma rehavet uyarısı
Okan Buruk'tan takıma rehavet uyarısı
14:55
Görüntü endişe verici Sivaslı genç kızın akıbeti merak ediliyor
Görüntü endişe verici! Sivaslı genç kızın akıbeti merak ediliyor
14:23
İstanbul’da çivi kabusu Lastikler patladı, trafik felç oldu
İstanbul'da çivi kabusu! Lastikler patladı, trafik felç oldu
14:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu
13:55
Tülay Özer’e son veda Kardeşi Zerrin Özer cenazede fenalık geçirdi
Tülay Özer'e son veda! Kardeşi Zerrin Özer cenazede fenalık geçirdi
13:19
Avukatlara sosyal medya kısıtlaması Özel takip merkezi kuruluyor
Avukatlara sosyal medya kısıtlaması! Özel takip merkezi kuruluyor
Advertisement
