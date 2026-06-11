Miniklerin Kur\'an Kursu Kapanış Programı

Kütahya'nın Emet ilçesinde, İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarında eğitim gören minik öğrenciler için yıl sonu kapanış programı düzenlendi. Öğrencilerin yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri sergilediği program, izleyenlere hem duygu dolu hem de neşeli anlar yaşattı.

Gazi Kemal İlkokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa öğrenci velileri yoğun ilgi gösterdi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte minik öğrenciler, eğitim yılı boyunca öğrendikleri sureleri, duaları ve Hadis-i Şerifleri başarıyla okudu. Seslendirdikleri ilahiler ve sahne performanslarıyla büyük beğeni toplayan öğrenciler, salondan alkış aldı. Çocuklarının sahnedeki heyecanına ortak olan veliler, program boyunca duygusal anlar yaşarken, öğrencilerin gösterileri büyük takdir topladı.

Programda konuşan Emet İlçe Vaizi İsmail Hakkı Gül, erken yaşta verilen din ve değerler eğitiminin önemine vurgu yaptı. Gül, velilere ve Kur'an kursu öğreticilerine teşekkür ederek, çocuklara kazandırılan Kur'an sevgisi ve güzel ahlak anlayışının hayatları boyunca onlara rehberlik edeceğine inandığını ifade etti.

Etkinliğin sonunda öğrencilere karneleri ve başarı belgeleri verilirken, yıl boyunca gösterdikleri gayretin karşılığı olarak çeşitli oyuncaklar ve hediyeler takdim edildi. Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - KÜTAHYA