Miyop Sorunu İçin Diyarbakır Çalıştayı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Miyop Sorunu İçin Diyarbakır Çalıştayı

07.06.2026 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da düzenlenen çalıştayda miyop artışı ve çözüm önerileri ele alındı.

Yakın gelecekte dünya nüfusunun yüzde 50'sinin miyop olabileceği öngörüsünden hareketle, Türkiye ve dünyada hızla artan miyop vakaları ile alınması gereken önlemler Diyarbakır'da düzenlenen çalıştayda ele alındı.

Diyarbakır'da, son yıllarda dünya genelinde hızla artış gösteren miyop sorununa dikkat çekmek amacıyla "Optisyenlik Meslek Birliği Eğitim Çalıştayı" düzenlendi. Yenişehir ilçesinde bulunan DTSO toplantı salonunda gerçekleştirilen çalıştayda, uzmanlar ve sektör temsilcileri bir araya gelerek miyobun nedenleri, yaygınlaşma sebepleri ve çözüm önerilerini değerlendirdi. Çalıştayda konuşan katılımcılar, bilimsel araştırmalara göre önümüzdeki yıllarda dünya nüfusunun yaklaşık yarısının miyop olabileceğine dikkat çekerek özellikle çocukların uzun süre ekran karşısında kalmasının ve açık havada geçirilen sürenin azalmasının önemli risk faktörleri arasında yer aldığını ifade etti.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ilk kez düzenlenen çalıştaya DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Doğu Optisyen Gözlükçüler Odası Başkanı Abdurrahim Erdoğan, Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği Başkanı Ayhan Demircan ile çok sayıda optisyen ve sektör temsilcisi katıldı. Çalıştayda konuşan Mehmet Kaya, yapılan bu çalıştayın sivil toplumun örgütlü disiplinini ve örgütün gerekliliğine oluşmasında en önemli çalışmalardan bir tanesi olduğunu söyledi. Kaya, "Seçim için bir araya gelmiyorsunuz, bir yerlere aday olmak için bir araya gelmiyorsunuz, tam tersi kendi meslek örgütünüzün ve kendi mesleğinizin gelişmesiyle ilgili bir araya gelip çalışmalar yapıyorsunuz. Bu çalıştaylar en çok da örgütle örgütün birliğine katkı koyacak çalıştaylardır" dedi.

Daha sonra optisyenlere seslenen Abdurrahim Erdoğan ise durulmayacaklarını ve sürekli çalışacaklarını ifade etti. Erdoğan, "Çünkü bizim hiçbir beklentimiz yok, tek bir beklentimiz var. Bizim bir meslek aşkımız var. Bu mesleğe bağışlı olanların, bu meslekten bir şeyler kazananların olduğunu biliyoruz. Bu meslek olduğumuzu sizlerle bir araya gelerek, çalıştaylar yaparak, mesleğimizin sorunlarını bilerek çözümlerine koşarak cansiperane çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından optisyenler tarafından DTSO başkanı Mehmet Kaya'ya plaket taktim edildi ardından çalıştay basına kapalı devam etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Diyarbakır, Sağlık, Eğitim, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Miyop Sorunu İçin Diyarbakır Çalıştayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde Yer yerinden oynayacak Galatasaray, milli takımın iki yıldızının peşinde! Yer yerinden oynayacak
Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu Arda Güler dünyanın en pahalısı oldu
Daha 41 yaşındaydı Yapayalnız öldü Daha 41 yaşındaydı! Yapayalnız öldü
Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme Keban Barajı’nda alarm seviyesi bitti Bölgeye rahat nefes aldıran gelişme! Keban Barajı'nda alarm seviyesi bitti
Bayern Münih’in yıldızı Karl, Dünya Kupası’nı kaçırdı Bayern Münih'in yıldızı Karl, Dünya Kupası'nı kaçırdı
Sıfır Atık Festivali’nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada Sıfır Atık Festivali'nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada

15:51
İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF yönetimi için ibra kararı
İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF yönetimi için ibra kararı
15:34
Oy vermeye giden Aziz Yıldırım sitem etti: Rezalet ya
Oy vermeye giden Aziz Yıldırım sitem etti: Rezalet ya
15:32
Fenerbahçe’de tarihi seçim Daha önce böylesi görülmedi
Fenerbahçe'de tarihi seçim! Daha önce böylesi görülmedi
14:51
CHP Sözcüsü Sarı: Özgür Özel’in grup başkanlığı iptal edilecek
CHP Sözcüsü Sarı: Özgür Özel'in grup başkanlığı iptal edilecek
13:53
Ekim ayında Meclis’e sunulacak Yeni resmi tatil geliyor
Ekim ayında Meclis'e sunulacak! Yeni resmi tatil geliyor
13:22
Can Polat’ın katil zanlıları için hesap vakti
Can Polat'ın katil zanlıları için hesap vakti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 16:10:00. #7.13#
SON DAKİKA: Miyop Sorunu İçin Diyarbakır Çalıştayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.