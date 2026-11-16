MSKÜ takımları projelerini stantlarda tanıttı, TEKNOFEST dördüncüsü deneyimini paylaştı - Son Dakika
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MSKÜ takımları projelerini stantlarda tanıttı, TEKNOFEST dördüncüsü deneyimini paylaştı

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MSKÜ takımları projelerini stantlarda tanıttı, TEKNOFEST dördüncüsü deneyimini paylaştı
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MSKÜ teknoloji takımları, Araştırma Laboratuvarları Merkezi ve Milli Teknoloji Atölyesi'ndeki etkinlikte projelerini tanıttı. Etkinlikte TEKNOFEST 2026 Maden Teknolojileri Yarışması'nda Türkiye dördüncülüğü elde eden Dr. Ercan Polat deneyimlerini paylaştı.

MSKÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü ile Türkiye Bilim Teknik ve Araştırma Kurumu Teknoloji Kulüpler Birliği üyesi MSKÜ Mühendislik Atölyesi Topluluğu iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik, Araştırma Laboratuvarları Merkezi ve Milli Teknoloji Atölyesi'nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Genel Sekreter Prof. Dr. Mehmet Avcı, Muğla Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Munise İlkay Saraç, GEKA Muğla Yatırım Destek Ofisi İl Koordinatörü Mehmet Sert, MSKÜ Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Yasemin Özdem Yılmaz, T3 Vakfı Muğla İl Sorumlusu ve TEKNOFEST Muğla İl Koordinatörü Tuğba Evci, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, sanayi temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Etkinlik kapsamında üniversitenin teknoloji takımları, farklı alanlarda geliştirdikleri projeleri kurdukları stantlarda tanıttı.

İnsansız deniz araçlarından su altı roketlerine, insansız su altı sistemlerinden yapay zeka destekli sağlık çözümlerine, havacılık teknolojilerinden maden teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede hazırlanan projeler katılımcıların beğenisine sunuldu.

Turgutreis, Balcı, Aeroshield, Nautılus, DeepDiagnosis, Aksa Technology, Firuze, HawkRender, MSKU Racing, Elektromıknatıslı Daralan Oluk (EDO) ve Feraset takımları; insansız deniz araçları, su altı roketleri, Çelik Kubbe hava savunma sistemleri, sağlıkta yapay zeka, havacılıkta yapay zeka, Formula Student, maden teknolojileri ve yapay zeka dil ajanları alanlarındaki çalışmalarını ziyaretçilere anlattı.

Yarışma Sürecindeki Deneyimler Paylaşıldı

Programda ayrıca TEKNOFEST 2026 Maden Teknolojileri Yarışması'nda Türkiye dördüncülüğü elde eden Araştırma Görevlisi Dr. Ercan Polat ile bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide yarışma sürecindeki deneyimler, proje geliştirme aşamaları ve fikirlerin somut ürünlere dönüştürülmesi süreci ele alındı.

Etkinlikte, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı liderliğinde ve Türkiye Bilim Teknik ve Araştırma Kurumu öncülüğünde MSKÜ bünyesinde kurulan Milli Teknoloji Atölyesi de tanıtıldı. Katılımcılara atölyenin sunduğu imkanlar, kullanım alanları ve burada gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Öğrencilerin teknoloji alanındaki fikirlerini projelere ve yarışma başarılarına dönüştürmelerine katkı sunmayı amaçlayan etkinlik, üniversitede yürütülen teknoloji odaklı çalışmaların paylaşılması ve yeni iş birliklerinin geliştirilmesi açısından önemli bir buluşma oldu.

Kaynak: İHA
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