Müftü Çapçı İmam-Hatip Okulunu Ziyaret Etti - Son Dakika
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Müftü Çapçı İmam-Hatip Okulunu Ziyaret Etti

Müftü Çapçı İmam-Hatip Okulunu Ziyaret Etti
13.06.2026 09:23
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Erzurum İl Müftüsü Yaşar Çapçı, hafızlık eğitimi veren okulda eğitim çalışmalarını inceledi.

Erzurum İl Müftüsü Yaşar Çapçı, örgün eğitimle birlikte hafızlık eğitiminin verildiği Raif Azak İmam-Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Eğitim kurumları arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve hafızlık projesi kapsamında yürütülen faaliyetleri yakından takip etmek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette Müftü Çapçı, okul yönetimi ve eğitim kadrosuyla bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında okul ve kursun genel durumu, öğrencilerin akademik ve manevi gelişim süreçleri hakkında kapsamlı bilgiler alan Müftü Çapçı, proje okulundaki eğitimin niteliği ve geleceği üzerine Okul Müdürü Esra Kireçci ve Kurs Müdürü Sare Yıldırım ile verimli bir fikir alışverişinde bulundu. Öğrencilerin hem örgün eğitimlerini sürdürüp hem de hafızlıklarını tamamlamalarının büyük bir kazanım olduğunu vurgulayan Çapçı, projenin önemine dikkat çekti.

Ziyaretin sonunda gösterilen misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çapçı; Okul Müdürü Esra Kireçci, Kurs Müdürü Sare Yıldırım ile kıymetli öğretmen ve öğreticilere özverili çalışmaları için teşekkürlerini iletti. Müftü Yaşar Çapçı, eğitim-öğretim faaliyetlerinde başarılar dileyerek ziyaretini tamamladı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Müftü Çapçı İmam-Hatip Okulunu Ziyaret Etti - Son Dakika

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