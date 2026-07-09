Müftü Fakirullahoğlu Yaz Kur\'an Kursu\'nu Ziyaret Etti

Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, İMKB Müşir Zeki Paşa Ortaokulu'nda devam eden Yaz Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek öğrenciler ve eğitmenlerle bir araya geldi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Fakirullahoğlu ziyaret kapsamında sınıfları dolaşarak öğrencilerle sohbet etti ve eğitmenlerden kurs faaliyetleri hakkında bilgi aldı. İl Müftüsü Fakirullahoğlu'na, Okul Müdür Vekili Yunus Aktepe tarafından kursun işleyişi ve yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Yaklaşık 120 öğrencinin eğitim gördüğü kursta, Kur'an-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler, Hadis ve Peygamberimizin Hayatı derslerinin yanı sıra öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemeye yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Öğrencilere derslerinde başarılar dileyen Fakirullahoğlu, çocukların milli, manevi ve ahlaki değerlerle yetiştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Fakirullahoğlu, Yaz Kur'an Kursu'nun hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak okuldan ayrıldı. - ERZİNCAN