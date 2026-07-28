Müftü Okuş, Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Peygamberin Aile Hayatını Anlattı - Son Dakika
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Müftü Okuş, Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Peygamberin Aile Hayatını Anlattı

Müftü Okuş, Yaz Kur\'an Kursu Öğrencilerine Peygamberin Aile Hayatını Anlattı
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Hakkari İl Müftüsü Okuş, öğrencilerle Peygamber Efendimizin aile hayatını ve merhametini paylaştı.

Hakkari İl Müftüsü Hüseyin Okuş Yaz Kur'an Kurslarına devam eden öğrencilere Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) doğumunun 1500'üncü yıl dönümü münasebetiyle aile hayatını anlattı.

Hakkari İl Müftülüğü İl Gençlik Koordinatörlüğü, Yaz Kur'an Kurslarına devam eden öğrencilere yönelik Peygamberin hayatını konu alan sohbet programları düzenlemeye devam ediyor. Program kapsamında Hacı Abdurrahman Çetin ve Hacı Sait Camilerinde öğrencilerle bir araya gelen İl Müftüsü Okuş, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) örnek aile hayatı, eşleri ve çocuklarına gösterdiği merhameti, çocukların birbirleri ile anne ve babalarına karşı görev sorumluluklarını anlattı. Çocuklarla birebir ilgilenen İl Müftüsü Okuş, onların dilek ve temennilerini dinledi. Geldikleri seviyeyi görmesi bakımından temel dini bilgilerden sorular sordu. Kısa sureleri okuttu. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda zaman el verdiği müddetçe Peygamber Efendimiz'in (SAV) örnek hayatı ile güzel ahlakını cami, Kur'an Kursları ve diğer platformlarda anlatmaya devam edeceğini belirten Müftü Okuş, katılımlarından dolayı öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Müftü Okuş, Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Peygamberin Aile Hayatını Anlattı - Son Dakika

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