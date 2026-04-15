Bilginin merkezi kütüphanelere yoğun ilgi

15.04.2026 13:33  Güncelleme: 13:34
Muğla'da, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde yer alan dört farklı kütüphane, 38 bin kitabı ile vatandaşlara hizmet veriyor. Kütüphaneler, bilgiye erişimi kolaylaştırmayı hedefliyor. 62. Kütüphane Haftası kapsamında birçok öğrenci de kütüphaneleri ziyaret etti.

Muğla'da vatandaşların bilgiye, yeni kitaplara, farklı arşivlere ulaşmasını kolaylaştırmak için Büyükşehir Belediyesi kütüphaneleri vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi içerisinde bulunan 4 farklı özellikteki kütüphanede toplam 38 bin kitap ve eser vatandaşlarla buluşuyor. 62. Kütüphane Haftası kapsamında 16 farklı okuldan 523 öğrenci Büyükşehir Belediyesi kütüphanelerini ziyaret etti.

130 bin 800 kitap ödünç alındı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi içerisinde bulunan 4 farklı özellikteki kütüphane ile vatandaşların bilgiye ulaşmasını kolaylaştırıyor. Büyükşehir Belediyesi Kütüphanesi'nde 21 bin, Çocuk Kütüphanesi'nde 5 bin, Oktay Akbal Edebiyat Kitaplığı 6 bin ve Ünal Türkeş Tarih Kitaplığı bin beş yüz kitap ile okuyuculara hizmet veriyor. Toplam 38 bin kitap ve eseri vatandaşlarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi Muğla sevdalısı Oktay Akbal ve Muğla'nın hafızası Ünal Türkeş'i de arşivleriyle bu yaşam merkezinde yaşatıyor. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi kütüphane ve çalışma salonuna bugüne kadar 7 bin 318 kişi üye oldu ve bu merkezlerden 365 bin kullanıcı yararlandı. Bugüne kadar toplam 130 bin 800 kitap da üyeler tarafından ödünç alındı.

Başkan Aras; "Kitap okuma alışkanlığının devam etmesi için kütüphaneler büyük önem taşıyor"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras bilgi ve teknoloji çağında kütüphanelere vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi ve Büyükşehir kütüphanelerinin bilginin merkezi olmaya devam edeceğini belirtti.

Başkan Aras; "Yapay zekanın hayatımıza girdiği bugünlerde kitap okuma alışkanlığının devam etmesi, bilimsel araştırma ve diğer konularda önemli arşivlerden yararlanma ihtiyacı için kütüphaneler büyük önem taşıyor. Büyükşehir Belediye'mizin Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi içerisinde bulunan ve 38 bin kitap, esere ev sahipliği yaptığı kütüphaneleri 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyor. Sessiz bir ortamda birçok esere aynı anda ulaşılabilen, bilgiye erişimin konforlu olduğu bu kütüphanelerimiz kitap okuma oranında her zaman ilk 3 de olan Muğla'mızda hemşehrilerimize hizmet vermeye devam edecek" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 14:18:14. #7.12#
