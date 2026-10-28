Muğla\'da 910 öğretmene terörle mücadele bilgilendirmesi yapıldı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, "Gençlik Sizin Eseriniz" projesi kapsamında 910 öğretmene terörle mücadele konusunda bilgilendirme konferansı düzenlendi.

Terörle mücadelenin önleyici aşamasında daha etkin ve verimli çalışmalar yürütülmesi amacıyla konferanslar düzenlendi. Muğla'ya yeni atanan öğretmenler başta olmak üzere, merkez ve ilçelerdeki ortaokul ve liselerde görev yapan 910 öğretmene ulaşıldı.

Konferanslarda, Muğla'nın demografik yapısına bağlı hassasiyetler, terör örgütlerinin eleman temin yöntemleri, risk altındaki çocukların özellikleri ve radikalleşme süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimlerle öğretmenlerin terör örgütlerinin gençleri hedef alan faaliyetlerine karşı bilinçlendirilmesi ve önleyici mücadele çalışmalarına katkı sağlanması hedeflendi.