Muğla'da çocuk bakımevleri için kamu kurumlarına bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Muğla'da çocuk bakımevleri için kamu kurumlarına bilgilendirme toplantısı yapıldı

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Muğla\'da çocuk bakımevleri için kamu kurumlarına bilgilendirme toplantısı yapıldı
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Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kamu kurumlarının açacağı çocuk bakımevlerinin açılış ve işleyiş esaslarını anlattığı bir toplantı düzenledi. Toplantıya Muğla genelindeki kamu kurumlarından en az şube müdürü düzeyindeki temsilciler katıldı.

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarınca açılacak çocuk bakımevlerinin açılış ve işleyiş esaslarına ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Muğla genelindeki kamu kurum ve kuruluşlarının en az şube müdürü düzeyindeki temsilcileri katıldı.

Toplantıda, kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde açılması planlanan çocuk bakımevlerinin ilgili yönetmelik hükümlerine uygun şekilde faaliyete geçirilmesi konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. Çocuk bakımevlerinin açılış şartları, hizmetlerin yürütülmesi sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar ve işleyiş süreçleri ele alındı.

Katılımcılara, çocuk bakımevlerinin mevzuata uygun şekilde hizmet vermesi için izlenmesi gereken usul ve esaslar hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Toplantının, kamu kurum ve kuruluşlarının çocuk bakımevlerine ilişkin mevzuat bilgilerini güçlendirmesi ve hizmet süreçlerinin ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülmesine katkı sağlaması amaçlandı.

Kaynak: İHA
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