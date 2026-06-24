Muğla'da Yıl Sonu Etkinlikleri Coşkuyla Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'da Yıl Sonu Etkinlikleri Coşkuyla Devam Ediyor

Muğla\'da Yıl Sonu Etkinlikleri Coşkuyla Devam Ediyor
24.06.2026 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da okullarda sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle öğrencilerin gelişimi destekleniyor.

Muğla'da 2025-2026 eğitim-öğretim yılının son haftasında öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlenen faaliyetler, okullarda büyük bir coşku ve heyecanla devam ediyor.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay bu kapsamda Yeşilyurt İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Okulda gerçekleştirilen etkinliklere bizzat eşlik eden Milli Eğitim Müdürü Çay, öğrencilerin geleneksel ve modern oyunlarına, sportif müsabakalarına ve kültürel faaliyetlerine ortak oldu. Öğrencilerle yakından ilgilenen ve onlarla keyifli vakit geçiren Çay, çocukların karne öncesi yaşadığı haklı mutluluğu ve heyecanı paylaştı.

Söz konusu etkinlikler, sadece birer eğlence faaliyeti olmanın ötesinde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin vizyonunu yansıtıyor. Modelin temelini oluşturan "bütüncül eğitim anlayışı" doğrultusunda gerçekleştirilen bu faaliyetlerle öğrenciler; Sadece akademik değil; sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Öğrenmenin, üretmenin, paylaşmanın ve birlikte başarmanın hazzını yaşıyor. Bir eğitim-öğretim yılını daha hem eğlenerek hem de öğrenerek dolu dolu tamamlamanın mutlak keyfine varıyor.

Okullardaki bu renkli ve öğretici etkinliklerin, eğitim yılının son gününe kadar tüm hızıyla devam edeceği belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Türkiye Yüzyılı, Yerel Haberler, Yeşilyurt, Eğitim, Muğla, Yaşam, Çay, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Muğla'da Yıl Sonu Etkinlikleri Coşkuyla Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Komşusunun milyonluk aracını parçaladı ama unuttuğu bir şey vardı Komşusunun milyonluk aracını parçaladı ama unuttuğu bir şey vardı
Kadir İnanır’ın da ablasıydı Soner Arıca’nın annesi hayatını kaybetti Kadir İnanır'ın da ablasıydı! Soner Arıca'nın annesi hayatını kaybetti
Lamiya’nın öldürülmeden 10 gün önce söylediği sözler ortaya çıktı Lamiya'nın öldürülmeden 10 gün önce söylediği sözler ortaya çıktı
Kiracısı 4 ay ödeme yapmayınca mezarlığa gitti Şikayetini ölen babasına anlattı Kiracısı 4 ay ödeme yapmayınca mezarlığa gitti! Şikayetini ölen babasına anlattı
Prof. Dr. Selçuk Peker, dünyanın en etkili 8. bilim insanı seçildi Prof. Dr. Selçuk Peker, dünyanın en etkili 8. bilim insanı seçildi
Annesini gizlice gömmüştü Sosyetik ailede ipler gerildi Annesini gizlice gömmüştü! Sosyetik ailede ipler gerildi

10:55
Alper Yeğin’in Erdoğan Bayraktar’ı ziyareti büyük tartışma yarattı
Alper Yeğin'in Erdoğan Bayraktar'ı ziyareti büyük tartışma yarattı
10:32
Nihat Doğan’ın kullandığı ifade bir kenti ayağa kaldırdı MHP’li vekilden de tepki var
Nihat Doğan'ın kullandığı ifade bir kenti ayağa kaldırdı! MHP'li vekilden de tepki var
10:22
İstanbul’da akılalmaz olay Sabah uyandıklarında evlerinin tapuları başkasına devredilmişti
İstanbul'da akılalmaz olay! Sabah uyandıklarında evlerinin tapuları başkasına devredilmişti
09:44
Korkunç facia Sıcak hava balonu alev aldı, 8 kişi hayatını kaybetti
Korkunç facia! Sıcak hava balonu alev aldı, 8 kişi hayatını kaybetti
09:30
Yargıtay’dan milyonlara müjde Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı
Yargıtay'dan milyonlara müjde! Emeklilikte dayatma bitti, yüksek maaş yolu açıldı
08:14
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon 19 kişi gözaltına alındı
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon! 19 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 11:21:09. #7.12#
SON DAKİKA: Muğla'da Yıl Sonu Etkinlikleri Coşkuyla Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.