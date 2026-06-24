Muğla\'da Yıl Sonu Etkinlikleri Coşkuyla Devam Ediyor

Muğla'da 2025-2026 eğitim-öğretim yılının son haftasında öğrencilerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlenen faaliyetler, okullarda büyük bir coşku ve heyecanla devam ediyor.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay bu kapsamda Yeşilyurt İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Okulda gerçekleştirilen etkinliklere bizzat eşlik eden Milli Eğitim Müdürü Çay, öğrencilerin geleneksel ve modern oyunlarına, sportif müsabakalarına ve kültürel faaliyetlerine ortak oldu. Öğrencilerle yakından ilgilenen ve onlarla keyifli vakit geçiren Çay, çocukların karne öncesi yaşadığı haklı mutluluğu ve heyecanı paylaştı.

Söz konusu etkinlikler, sadece birer eğlence faaliyeti olmanın ötesinde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin vizyonunu yansıtıyor. Modelin temelini oluşturan "bütüncül eğitim anlayışı" doğrultusunda gerçekleştirilen bu faaliyetlerle öğrenciler; Sadece akademik değil; sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Öğrenmenin, üretmenin, paylaşmanın ve birlikte başarmanın hazzını yaşıyor. Bir eğitim-öğretim yılını daha hem eğlenerek hem de öğrenerek dolu dolu tamamlamanın mutlak keyfine varıyor.

Okullardaki bu renkli ve öğretici etkinliklerin, eğitim yılının son gününe kadar tüm hızıyla devam edeceği belirtildi. - MUĞLA