Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Çay, Güzel Sanatlar Okulunda inceleme yaptı - Son Dakika
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Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Çay, Güzel Sanatlar Okulunda inceleme yaptı

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Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Çay, Güzel Sanatlar Okulunda inceleme yaptı
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Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Muğla Güzel Sanatlar Ortaokulu ve Lisesini ziyaret ederek yeni eğitim yılı hazırlıkları hakkında bilgi aldı. Ziyarette okulda yürütülen çalışmalar ve planlanan faaliyetler değerlendirildi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Muğla Güzel Sanatlar Ortaokulu ve Lisesini ziyaret ederek yeni eğitim ve öğretim yılında okulda yürütülen hazırlıklar ve planlanan faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla eğitim kurumlarına yönelik ziyaretlerini sürdüren İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Muğla Güzel Sanatlar Ortaokulu ve Lisesini ziyaret etti.

Okulda bir dizi incelemelerde bulunan Çay, yeni eğitim ve öğretim yılı kapsamında yürütülen hazırlıklar hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı. Planlanan eğitim faaliyetleri ve çalışmalarla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Çay, eğitim ortamlarında incelemeler gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen ziyarette okulun yeni eğitim ve öğretim yılına yönelik hazırlıkları ele alınırken, öğrencilerin daha iyi eğitim ortamlarında eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla yürütülen çalışmalar da değerlendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda, yeni eğitim ve öğretim yılında öğretmenlere ve öğrencilere başarı dileklerinde bulunularak, "Yarınlarımızın mimarı meslektaşlarımıza ve göz aydınlığımız evlatlarımıza başarılı bir eğitim yılı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
İncelemeEğitimMuğlaÇaySon Dakika

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