Muş Bulanık'ta İlköğretim Haftası etkinliklerle kutlandı, ders başı yapıldı - Son Dakika
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Muş Bulanık'ta İlköğretim Haftası etkinliklerle kutlandı, ders başı yapıldı

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Muş Bulanık\'ta İlköğretim Haftası etkinliklerle kutlandı, ders başı yapıldı
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Muş'un Bulanık ilçesinde İlköğretim Haftası, Kent Meydanı'nda başlayıp Turgut Özal İlk ve Ortaokulu'ndaki etkinliklerle sürdü. Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, ilçe genelinde 16 binden fazla öğrencinin eğitim öğretim yılına başladığını ve Bulanık'ın öğrenci sayısında ilin en büyük ilçesi olduğunu belirtti.

Muş'un Bulanık ilçesinde İlköğretim Haftası düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Bulanık Kent Meydanı'nda başlayan program, Turgut Özal İlk ve Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinliklerle devam etti. Burada konuşan Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, İlköğretim Haftası dolayısıyla öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bulanık genelinde 16 binden fazla öğrencinin eğitim öğretim yılına başladığını belirten Kaymakam Koşansu, Bulanık'ın öğrenci sayısı bakımından ilin en büyük ilçesi olduğunu söyledi. Koşansu, çocukların devlet ve millet açısından en önemli değerlerden biri olduğunu ifade ederek, öğrencilerin çağın gereklerine uygun şekilde yetiştirilmesinin önemine dikkat çekti. Dünyanın ve teknolojinin hızla değiştiğini belirten Koşansu, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alarak geleceğe hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından öğrenciler, İlköğretim Haftası'nın anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu. Öğrencilerin hazırladığı gösterilerin sunulmasıyla program sona erdi.

Kaynak: İHA
Turgut ÖzalEtkinlikBulanıkEğitimMuşSon Dakika

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