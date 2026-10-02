Muş\'ta İl Milli Eğitim\'in mobil ekipleri köy okullarının kış bakımını yerinde yapıyor

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil onarım ekipleri, köy okullarında kış mevsimi öncesi bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Kış şartları öncesinde okulların eksik ve arızalarını gidermek amacıyla çalışma yürüten ekipler, köylerdeki eğitim kurumlarının ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek kısa sürede müdahale ediyor. Uzak köylerde bulunan okullara da ulaşan ekipler, öğrencilerin daha güvenli ve sağlıklı ortamlarda eğitim görmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mobil onarım ekipleri tarafından okullarda elektrik hatları, su tesisatları, kalorifer kazanları, soba bacalarının yanı sıra pencere, sıra ve çeşitli eğitim araçlarının bakım ve onarımları gerçekleştiriliyor. Ayrıca ihtiyaç duyulan okullarda akıllı tahta montajları da ekipler tarafından yapılıyor. Köy köy dolaşarak hizmet veren mobil ekipler sayesinde okulların bakım ve onarım ihtiyaçlarına yerinde müdahale edilirken, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bütçesinden de önemli ölçüde tasarruf sağlanıyor.

Mobil Onarım Ekibi Koordinatörü Orhan Araz, kış mevsimi öncesi köy okullarındaki bakım ve onarım ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapıyorum. Görevim, bütün köy okullarının arızalarını ve arıza taleplerini gidermek. Genellikle köy okullarına gidiyoruz. Bu köy okullarımız çoğu zaman oldukça uzak mesafelerde bulunuyor. Bazen 150, bazen de 200 kilometre yol yaparak okullarımıza ulaşıyoruz. Üçevler ve Alaniçi okullarımızda kapı kollarında ve camlarda arızalar vardı. Kırılan camları yaptırdık, pencere kollarını değiştirdik. Bacalarda sıkıntılar vardı, onların bakım ve onarımlarını gerçekleştirdik" dedi.

Hava şartları ne olursa olsun köy okullarına ulaşarak bakım ve onarım çalışmalarını sürdürdüklerini ifade Araz, "Mobil ekip olarak okullarımızdaki arızaları gidermeye çalışıyoruz. Bu çalışmaların kurumumuza hem maddi hem de manevi anlamda çok büyük katkısı oluyor. Mobil aracımız bizim her şeyimiz, adeta elimiz ayağımız. Herhangi bir arıza olduğu zaman okul müdürümüz bize WhatsApp üzerinden arızanın fotoğrafını gönderiyor. Biz de arızaya göre gerekli malzemeleri temin ederek hemen köye gidiyor ve arızayı yerinde gideriyoruz" ifadelerini kullandı.

Araz, mobil ekip tarafından yapılan çalışmaların, dışarıdan hizmet alınmasının önüne geçerek kuruma hem maddi tasarruf hem de hızlı ve pratik müdahale açısından önemli katkı sağladığını söyleyerek, "Bu işleri biz yapmadığımız ve dışarıdan başka kişilere yaptırdığımız zaman kurumumuza binlerce liraya mal olabiliyor. Dolayısıyla mobil ekip olarak yaptığımız çalışmalar kurumumuza çok büyük fayda sağlıyor. Hem daha hızlı müdahale ediyoruz hem de yaptığımız işin daha sağlam olması için elimizden geleni yapıyoruz. Kendi imkanlarımızla, daha pratik ve daha güzel şekilde arızaları gideriyoruz" şeklinde konuştu.

Üçevler köyünde öğretmenlik yapan Mehmet Reşit Gürtürk ise "Okulumuzda eksiklerimiz vardı. Camlarımız kırıktı, kapı kollarımız bozuktu. Milli Eğitimin mobil ekipleri, her aradığımızda gelip eksiklerimizi gideriyorlar. Açıkçası çok memnunuz, sağ olsunlar. Bir telefon açtığımız gibi hemen gelip eksiklerimizi hallediyorlar. Eksik olmasınlar" diye konuştu.