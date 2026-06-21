Muş'ta YKS'nin AYT Sınavı Başladı - Son Dakika
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Muş'ta YKS'nin AYT Sınavı Başladı

Muş\'ta YKS\'nin AYT Sınavı Başladı
21.06.2026 12:28
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Muş'ta YKS'nin AYT oturumu başladı, adaylar 180 dakika sürede 160 soru ile mücadele ediyor.

Muş'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), saat 10.15 itibarıyla başladı. Üniversite hayali kuran binlerce aday, hedefledikleri bölümlere yerleşebilmek için sınav salonlarında ter döküyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS maratonu ikinci gününde devam ediyor. Dün gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) ardından bugün ikinci aşamanın ilk oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) uygulandı.

AYT kapsamında adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 testinde 40 soru, Matematik testinde 40 soru ve Fen Bilimleri testinde 40 soru yöneltildi. Adaylara toplam 180 dakika süre verildi. Sınav süresince okul çevrelerinde yoğunluk yaşanırken, aileler de okul bahçeleri ve çevresinde çocuklarını bekledi. Görevliler, sınav düzeninin sağlanması için girişlerde gerekli kontrolleri gerçekleştirdi. YKS'nin üçüncü ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise bugün saat 15.45'te yapılacak. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde gerçekleştirilecek sınavda adaylara 80 soru yöneltilecek ve 120 dakika süre tanınacak.

Çocukların gereğinden fazla sıra beklediğini söyleyen velilerden Mehmet Sayılgan, "Çocuklarımız saat 09.30'dan bu yana güneşin altında sırada bekliyor. O yoğunluk ve stres içinde arama işlemi tek kişi tarafından yapılıyor. Bu noktada iki ya da üç kişinin görevlendirilmesi çözüm olabilir. Konuyu yetkili emniyet birimlerine de ilettim. Bizi dışarı çıkarmak yerine arama için ek personel görevlendirilseydi çocuklarımız bu kadar uzun süre beklemek zorunda kalmazdı" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Eğitim, Yaşam, AYT, YKS, Muş, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Muş'ta YKS'nin AYT Sınavı Başladı - Son Dakika

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