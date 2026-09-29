Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü ilkokullarda ağız ve diş sağlığı eğitimi verdi

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü ilkokullarda ağız ve diş sağlığı eğitimi verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Birimi hekimleri, Nazilli'deki ilkokullarda öğrencilere ağız ve diş sağlığı ile sağlıklı beslenme eğitimi verdi. Eğitimlerde günlük bakım alışkanlıkları ile dengeli beslenmenin ağız ve diş sağlığı için önemi anlatıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde ilkokul öğrencilerine ağız ve diş sağlığının önemi ile sağlıklı beslenme konusunda eğitim verildi.
Nazilli'de ilkokul öğrencilerine yönelik ağız ve diş sağlığı eğitimleri gerçekleştirildi. Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü Ağız ve Diş Sağlığı Birimi hekimleri tarafından düzenlenen eğitimlerde öğrencilere sağlıklı dişlere sahip olmak için dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı. Dt. Nilüfer Parmaksız ve Dt. Ayşe Gülşen tarafından Bekirler İlkokulu, Kızıldere İlkokulu, Esenköy İlkokulu ve Pirlibey İlkokulu'nda eğitimler düzenlendi. Eğitimlerde öğrencilere "Ağız ve Diş Sağlığının Önemi" ile "Sağlıklı Beslenme" konularında bilgiler verilirken, ağız ve diş sağlığının korunmasında günlük bakım alışkanlıkları ile dengeli beslenmenin önemi anlatıldı.
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