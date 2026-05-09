Nazilli MYO\'da Kariyer Günü Etkinliği

09.05.2026 14:19
Nazilli Meslek Yüksekokulu'nda kariyer günü ile gümrük uygulamaları öğrencilerle paylaşıldı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli Meslek Yüksekokulu'nda kariyer günü etkinliği düzenlendi. Yüksekokul bünyesinde eğitim gören Dış Ticaret ve Lojistik programları öğrencilerine gümrük uygulamaları anlatıldı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilerin mezun olduklarında hayata ve mesleklerine daha iyi hazırlanmalarını sağlamak amacıyla kariyer günü etkinlikleri hız kesmeden sürüyor. Mesleklerinde etkin yöneticilerin desteğini alan okul yönetimi Nazilli Sümer Kampüsü'nde dün gerçekleştirilen ve Nazilli Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Özçağ'ın ev sahipliğindeki kariyer günü etkinliğinde Aydın Gümrük Müdürü Musa Han, Aydın Gümrük Müdürlüğü Şefi Hülya Arıcı, İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Taşkın Dalay ve İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Özgören'i ağırladı. Yüksekokul bünyesinde eğitim gören Dış Ticaret ve Lojistik programları öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar tarafından dış ticaret işlemleri, gümrük faaliyetleri, gümrük alanında istihdam imkanları ve aranan şartlar gibi konularda bilgiler aktarıldı.

Etkinlik sonunda Nazilli Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Özçağ tarafından katılımcılara teşekkür belgesi takdim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

