Niğde Belediyesi’nden şehre iki yeni Kur’an Kursu - Son Dakika
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Niğde Belediyesi’nden şehre iki yeni Kur’an Kursu

Niğde Belediyesi’nden şehre iki yeni Kur’an Kursu
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Niğde’de eğitime ve sosyal yaşama katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Niğde Belediyesi, yeni bir projenin daha müjdesini verdi.

Niğde'de eğitime ve sosyal yaşama katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Niğde Belediyesi, yeni bir projenin daha müjdesini verdi.

Niğde Belediyesi, Niğde İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı arasında imzalanan iş birliği protokolü ile kente iki adet yeni Kur'an kursu binası inşa edilecek. Her yaştan vatandaşın yararlanabileceği şekilde tasarlanan yeni eğitim alanları, Efendibey Mahallesi'nde Ensar Camii yanında ve Dere Mahallesi'nde Fatih Camii üzerinde yükselecek.

Tüm süreçleri belediye yürütecek

İmzalanan protokol kapsamında, inşa edilecek Kur'an Kursu binalarının projelendirme aşamasından temel atma ve inşaatın tamamlanmasına kadar olan tüm süreçleri Niğde Belediyesi tarafından yürütülecek. Yapım aşaması tamamen bittikten sonra ise binalar, vatandaşların hizmetine sunulmak üzere Niğde İl Müftülüğüne teslim edilecek.

Başkan özdemir: "Şehrimize hayırlı olsun"

Projenin önemine değinen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımız, gençlerimiz ve her yaştan hemşehrimiz için yepyeni eğitim alanları inşa etmeye devam ediyoruz. İl Müftülüğümüz ve Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle Efendibey ve Dere mahallelerimizde hayata geçireceğimiz Kur'an kursu binalarımızın projesinden inşaat yapımına kadar her aşamasını Niğde Belediyesi olarak üstlendik. Tamamlandığında müftülüğümüze teslim edeceğimiz bu güzel eğitim yuvalarının Niğde'mize ve tüm hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Niğde Belediyesi’nden şehre iki yeni Kur’an Kursu - Son Dakika

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