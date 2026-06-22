ÇOGEP kapsamında Çocuk Oyunları Şenliği düzenlendi

Niğde Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan, Asayiş Daire Başkanlığı koordinesindeki 'Birlikte Her Şey Mümkün' isimli Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Proje ortağı Niğde Belediyesi ve Niğde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, il merkezinde öğrenim gören yaklaşık 100 öğrenci Gebere Barajı Mesire Alanı'nda bir araya geldi. Çocuk Oyunları Şenliği kapsamında öğrenciler gün boyunca çeşitli oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Programla ilgili yapılan açıklamada; çocukların sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle desteklenen etkinlikle hem keyifli zaman geçirmeleri hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlanmasının amaçlandığı ifade edildi. - NİĞDE