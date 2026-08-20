Niğde'de Dolandırıcılık Bilgilendirmesi - Son Dakika
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Niğde'de Dolandırıcılık Bilgilendirmesi

Niğde\'de Dolandırıcılık Bilgilendirmesi
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Niğde Emniyeti, dolandırıcılığa karşı vatandaşları bilinçlendirmek için bilgilendirme yaptı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık ve mal varlığına karşı işlenen suçlara karşı bilgilendirdi.

Toplumda suç korkusunun azaltılması ve vatandaşların farklı suç türlerine karşı alabilecekleri önlemler konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla kent genelinde çalışma gerçekleştirildi.

Ekipler; iş yerleri, semt pazarları, Bankalar Caddesi, hastaneler ve kütüphaneler başta olmak üzere vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda bilgilendirme yaptı.

Çalışmalarda; iletişim yoluyla dolandırıcılık, sosyal medya üzerinden yatırım ve alışveriş dolandırıcılığı, araç kiralama dolandırıcılığı, mal varlığına karşı işlenen suçlar ile IBAN numarası kiralamanın suç olduğu konularında vatandaşlara bilgi verildi.

Polis ekipleri ayrıca vatandaşları, tanımadıkları numaralardan gelen çağrı ve mesajlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken; polis, jandarma, savcı veya herhangi bir kamu görevlisinin vatandaşlardan para talep etmeyeceğini hatırlattı.

Bilgilendirme çalışmaları kapsamında vatandaşlara konuya ilişkin broşürler de dağıtıldı.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, Eğitim, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Niğde'de Dolandırıcılık Bilgilendirmesi - Son Dakika

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