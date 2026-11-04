Niğde’de geleceğin ustaları önlüklerini giydi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Niğde’de geleceğin ustaları önlüklerini giydi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde’de geleceğin ustaları önlüklerini giydi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde’de Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ’Ustalığa İlk Adım’ töreninde önlüklerini giyerek meslek hayatlarına ilk adımlarını attı.

Niğde'de Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Ustalığa İlk Adım' töreninde önlüklerini giyerek meslek hayatlarına ilk adımlarını attı.

Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü KARGEM ve Şehit Fazıl Doğruöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle, 'Geleceğin Ustaları Bizimle Yetişiyor temalı önlük giydirme töreni düzenlendi. Programa İl Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Yüksel, Niğde Marangozlar, Mobilyacılar, Emlakçılar ve İnşaatçılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Yıldırım ile sektör temsilcileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Okul Müdürü Hüseyin İşbaşar yaptı.

İşbaşar öğrencilere eğitim ve ilerdeki meslek hayatlarında başarılar dilerken İl Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Yüksel, mesleki ve teknik eğitimin üretim ve istihdam açısından önemine dikkat çekti. Öğrencilere seslenen Yüksel, "Sizler, Türkiye'nin üreten gücüsünüz. Mobilya ve iç mekan tasarımı alanı, sanatın ve emeğin birleştiği çok kıymetli bir alandır. Unutmayın ki en büyük sermayeniz, el beceriniz kadar sahip olduğunuz meslek ahlakınız olacaktır" dedi.

Ustalar deneyimlerini öğrencilerle paylaştı

Program kapsamında Oda Başkanı Mustafa Yıldırım, Başkan Vekili İlhan Gencer, Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Kılıç ile mobilyacı ve marangoz ustası Cavit Güneş, öğrencilerle söyleşide bir araya geldi. Yaklaşık 30 dakika süren söyleşide mesleki eğitim ile sektör arasındaki iş birliğinin önemi ele alındı. Meslek hayatlarında edindikleri deneyimleri paylaşan ustalar, öğrencilere tavsiyelerde de bulundu.

Ahilik geleneği önlük töreninde yaşatıldı

Söyleşinin ardından ahilik kültüründe ahlakı, emeği ve alın terini simgeleyen önlük giydirme törenine geçildi. Oda tarafından hediye edilen önlükler öğrencilere giydirildi.

Kaynak: İHA
Anadolu LisesiEğitimNiğdeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayat kurtardığı gün başına gelen olayla yıkıldı Arada sadece 2 saat vardı Hayat kurtardığı gün başına gelen olayla yıkıldı! Arada sadece 2 saat vardı
ABD’de Trump’a büyük şok 2 yılda haritanın rengi değişti ABD'de Trump'a büyük şok! 2 yılda haritanın rengi değişti
Selahattin Demirtaş’ın yargılandığı davada yeni gelişme Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davada yeni gelişme
Sarıgül’ün yatak odasında ne var O görüntü yeniden gündemde Sarıgül'ün yatak odasında ne var? O görüntü yeniden gündemde
Neymar’dan ikiz kardeşlere skandal üçlü ilişki teklifi Neymar'dan ikiz kardeşlere skandal üçlü ilişki teklifi
Tarihi kazıda şaşırtan keşif Üzerinde bakın ne yazıyor Tarihi kazıda şaşırtan keşif! Üzerinde bakın ne yazıyor
14:17
Deniz Baysal’ın oynadığı reklam filminde “sütyen“ krizi
Deniz Baysal'ın oynadığı reklam filminde "sütyen" krizi
14:01
Başörtülüleri aşağılamıştı O kadına en güzel cevabı sandığa giden halk verdi
Başörtülüleri aşağılamıştı! O kadına en güzel cevabı sandığa giden halk verdi
13:59
Magazin dünyasında sürpriz aşk iddiası İlk hamle milli futbolcudan geldi
Magazin dünyasında sürpriz aşk iddiası! İlk hamle milli futbolcudan geldi
13:53
Ahmet Nazif Zorlu’ya son veda Eşinin iki kelimesi kahretti
Ahmet Nazif Zorlu'ya son veda! Eşinin iki kelimesi kahretti
13:49
Burak Özçivit’in yeni dizisindeki şiddet sahnesi fragmandan kaldırıldı
Burak Özçivit'in yeni dizisindeki şiddet sahnesi fragmandan kaldırıldı
13:14
Trump seçimleri kaybetti Şimdi ailesi için zor günler kapıda
Trump seçimleri kaybetti! Şimdi ailesi için zor günler kapıda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 14:26:48. #.0.3#
SON DAKİKA: Niğde’de geleceğin ustaları önlüklerini giydi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android