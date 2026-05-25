Niğde'de Giyim Üretim Kursu Yıl Sonu Sergisi Açıldı
Niğde'de Giyim Üretim Kursu Yıl Sonu Sergisi Açıldı

25.05.2026 09:55
Niğde Hacıabdullah İlkokulu'nda Halk Eğitim Merkezi'nin giyim kursu yıl sonu sergisi düzenlendi. Kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi; Vali eşi Hacer Akmeşe katıldı, kadınların üretime katılımının önemi vurgulandı.

Niğde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Hacıabdullah Şehit Mustafa Avcı İlkokulu'nda açılan Giyim Üretim Kursu'nun yıl sonu sergi programı gerçekleştirildi.

Sergide kursiyerler tarafından yıl boyunca büyük emek ve özveriyle hazırlanan el emeği göz nuru ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Programda konuşan Niğde Halk Eğitimi Merkezi Müdür Orhan Çetin, hayat boyu öğrenme anlayışıyla yürütülen kursların sadece bir eğitim faaliyeti olmadığını, aynı zamanda umutların, yeteneklerin ve hayallerin geleceğe taşındığı önemli yaşam okulları olduğunu ifade etti. Çetin; kadınların üretime katılması, mesleki becerilerini geliştirmesi ve sosyal hayatta daha güçlü yer edinmesi adına Halk Eğitimi Merkezleri olarak önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Niğde Halk Eğitimi Merkezi olarak üretmeye, geliştirmeye ve hayatın her alanında öğrenmeye değer katmaya devam ediyoruz" dedi. Sergideki ürünleri tek tek inceleyen Niğde Valisi Nedim Akmeşe'nin eşi Hacer Akmeşe, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kursiyerlerle sohbet eden Akmeşe, kursların özellikle kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

