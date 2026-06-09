Kursiyerler el emeği ürünlerini sergiledi

Niğde Halk Eğitimi Merkezi tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında hazırlanan 'Giyim Üretim Teknolojileri, El Sanatları, Seramik, Cam Boncuk, Ahşap Süsleme, Ciltçilik ve Hüsn-ü Hat Sergisi' düzenlenen törenle açıldı.

Niğde Belediyesi önünde gerçekleştirilen serginin açılışına Niğde Vali Yardımcısı Baha Büyükkaymakçı, Niğde Valisi Nedim Akmeşe'nin eşi Hacer Akmeşe, İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Orhan Çetin, eğitmenler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Açılışta kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek; hayat boyu öğrenmenin bireylerin kişisel ve mesleki gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, halk eğitimi merkezlerinin her yaş grubundan vatandaşa ulaşarak ilgi, yetenek ve ihtiyaçlara uygun öğrenme ortamları sunduğunu söyledi. Özbek; "Mesleki becerilerin geliştirilmesinden kültürel değerlerin yaşatılmasına, sanat eğitimlerinden okuma yazma kurslarına kadar geniş bir alanda toplumumuza hizmet veriyoruz. 2025-2026 eğitim öğretim yılında Niğde Halk Eğitimi Merkezimiz bünyesinde açılan 703 kurstan 18 bin 567 kursiyerimizin yararlanmış olması, vatandaşlarımızın öğrenmeye ve kendilerini geliştirmeye olan isteğinin en önemli göstergesidir. Halk eğitim merkezlerimiz bireylerin bilgi ve becerilerini geliştirirken sosyal, kültürel ve ekonomik hayata daha etkin katılımlarına da katkı sağlamaktadır" dedi. Niğde Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Orhan Çetin ise Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında düzenlenen serginin kursiyerlerin emeklerinin bir yansıması olduğunu ifade etti. Çetin; "Bugün burada sergilenen eserler yalnızca birer ürün değildir. Her biri sabrın, azmin, emeğin ve öğrenmenin somut bir sonucudur. Halk Eğitimi Merkezleri olarak her zaman, her yerde, herkes için eğitim anlayışıyla toplumun her kesimine ulaşmaya gayret ediyoruz. Çocuklarımızdan gençlerimize, kadınlarımızdan emeklilerimize kadar her yaştan vatandaşımızın bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkı sunmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra protokol üyeleri ve davetliler stantları dolaşarak kursiyerler tarafından hazırlanan giyim ürünleri, el sanatları çalışmaları, seramik eserler, cam boncuk tasarımları, ahşap süsleme ürünleri, ciltçilik çalışmaları ve hüsn-ü hat eserleri hakkında bilgi aldı. - NİĞDE