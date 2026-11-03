Niğde\'de uyuşturucuyla mücadelede 15 etkinlikte 1.557 vatandaşa ulaşıldı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen 15 etkinlikte, toplam 1.557 vatandaşa bilgilendirme yapıldı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi ve toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların uyuşturucunun zararları konusunda bilinçlendirilmesine yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Narkorehber", "Narkokaan", "Narkogençlik" ve "Narkonokta" projeleri kapsamında toplam 15 bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Gerçekleştirilen faaliyetlerde 1.557 vatandaşa uyuşturucu maddelerin zararları, bağımlılıkla mücadele ve toplumsal farkındalığın önemi hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca vatandaşlara konuyla ilgili bilgilendirici el broşürleri dağıtıldı.