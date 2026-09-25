Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Genç Ofis\'te öğrenci hizmetlerini görüştü

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü; yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilere yönelik hizmetleri planlamak amacıyla birimler arası koordinasyon toplantısı düzenledi.

İl Müdürü Yüksel Dorul başkanlığında Genç Ofis'te yapılan toplantıya Yurt Hizmetleri, Gençlik Hizmetleri, Spor Faaliyetleri ve Eğitim Faaliyetleri birimlerinin temsilcileri katıldı. Toplantıda öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar, birimler arası iş birliği ve yeni dönemde hayata geçirilebilecek ortak projeler değerlendirildi.

Öğrencilerin eğitim hayatlarını destekleyecek, sosyal ve sportif gelişimlerine katkı sağlayacak faaliyetlerin sahada daha etkin yürütülmesi de toplantının gündeminde yer aldı.