Niğde Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri, kullanılmış çuvalları, mısır yapraklarını ve koçanlarını kıyafete dönüştürüyor.

Niğde Halk Eğitimi Merkezi Giyim Endüstrisi ve Moda Tasarımı Kursu'nda usta öğretici Gülhan İlgi'nin hazırladığı "Atıktan Tasarıma Toprağın Hikayesi" projesi, Avrupa Atık Azaltma Haftası kapsamında onaylandı.

İlgi ve altı kursiyerin yürüttüğü çalışma kapsamında hazırlanan düzenlenecek defilede sergilenecek.

Tarladan pazara, pazardan atölyeye

Projenin, patates ve soğan taşımak için kullanılan çuvalları yeniden değerlendirme fikriyle başladığını belirten usta öğretici Gülhan İlgi, "Bir çuvalın işi, içindeki ürün boşalınca bitiyor. Bizim işimiz tam orada başlıyor" dedi.

Kullanılmış çuvalların sağlam bölümlerini ayırarak tasarımlarda değerlendirdiklerini anlatan İlgi, bir kıyafette çuval kumaşıyla pazarda yerde kalan mısır koçanlarını bir araya getirdiklerini söyledi. Çalışmada 30'a yakın çuval kullandıklarını belirten İlgi, "Bu çuval bir zamanlar toprağın ürününü taşıyordu. Şimdi kursiyerlerimizin emeğini taşıyor" diye konuştu.

Mısır yaprakları elbiseye desen oldu

Kursiyer Seval Sarı, daha önce gastronomi festivali için de atık malzemelerden kıyafet hazırladıklarını ve tasarımlarını sahnede görmenin kendilerini heyecanlandırdığını söyledi. Sarı, bu çalışmada çuval kumaşından diktikleri elbiseye mısır yapraklarıyla desen yaptıklarını anlattı.

Kursiyer Adiviye İbiş ise Gülhan İlgi'nin çizdiği tasarımların kalıplarını bilgisayarda çıkardıklarını, ardından bu kalıpları atık malzemelere uyguladıklarını ifade ederek "Çöpe atılacak bir şeyi değerlendirmek insanı mutlu ediyor" diye konuştu.

Kursiyerlerin Avrupa Atık Azaltma Haftası kapsamında atık malzemelerden hazırladıkları 17 tasarım, 25 Kasım Çarşamba günü saat 16.30'da Hazım Tepeyran Kültür Merkezi'nde düzenlenecek defilede sergilenecek.