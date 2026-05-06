Niğde Hastanesinde KBRN Tatbikatı

06.05.2026 10:38
Niğde Ömer Halisdemir Hastanesi'nde KBRN tatbikatı gerçekleştirildi, ekipler başarıyla müdahale etti.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde muhtemel afet ve acil durumlara karşı hazırlık seviyesini artırmak amacıyla yangın ve kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tatbikatı gerçekleştirildi. Gerçeği aratmayan tatbikatta, ekiplerin koordinasyonu, hasta tahliyesi ve olaylara müdahale süreçleri başarıyla uygulandı.

Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) kapsamında düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği hastanede çıkan yangın sonrası kimyasal sızıntı meydana geldi. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine ilgili kurum ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edildi. Tatbikata Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), itfaiye, 112 Acil Çağrı Merkezi, İl Emniyet Müdürlüğü, MEDAŞ ve doğal gaz ekipleri katıldı. Senaryo gereği olay yerine ulaşan ekipler, yangına hızlı şekilde müdahale ederken hastane binasındaki personel ve hastaların tahliyesini de kontrollü şekilde gerçekleştirdi. Yangından etkilendiği belirtilen yaralılar, sağlık ekiplerince güvenli alanlara taşınarak gerekli ilk müdahaleleri yapıldı. KBRN riski taşıyan alanda özel ekipmanlarla çalışan ekipler, kimyasal sızıntıya karşı gerekli izolasyon ve güvenlik önlemlerini aldı.

Tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Niğde Sorumlusu Alpay Ayan, gerçekleştirilen çalışmanın hem kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek hem de muhtemel afetlere karşı hazırlık seviyesini artırmak amacı taşıdığını söyledi. Ayan, Türkiye'de doğal ve insan kaynaklı çeşitli afet risklerinin bulunduğunu belirterek, bu tür tatbikatların büyük önem taşıdığını ifade etti. Hastanelerde afet ve acil durum planlarının bulunduğunu hatırlatan Ayan, bu planların AFAD koordinasyonunda hazırlanan Türkiye Afet Müdahale Planı doğrultusunda oluşturulduğunu kaydetti.

Ayan, hastanelerde hem masa başı hem de saha tatbikatlarının düzenli olarak gerçekleştirildiğini belirterek, eğitim ve uygulamaların aralıksız devam edeceğini vurguladı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

