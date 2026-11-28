Niğde Tarım ve Orman Müdürlüğü öğrencilere su kaynakları eğitimi verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dünya Balıkçılık Günü kapsamında Niğde'deki Sakarya İlkokulu ve ilçe okullarında düzenlenen eğitimlerde öğrencilere su kaynaklarının korunması ve bilinçli avcılık anlatıldı. Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün eğitimlerinde su ürünlerinin sağlıklı beslenmedeki önemi de ele alındı.
Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü; 21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü kapsamında düzenlediği eğitimlerde öğrencilere su kaynaklarının korunması, bilinçli balıkçılık ve su ürünlerinin beslenmedeki önemini anlattı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sürdürülebilir balıkçılığa dikkat çekmek, su ürünlerini tanıtmak ve sağlıklı tüketim alışkanlıklarını yaygınlaştırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Niğde merkezdeki Sakarya İlkokulu ile ilçelerdeki çeşitli okullarda eğitim düzenlendi. Eğitimlerde öğrencilere denizlerin ve diğer su ekosistemlerinin önemi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve bilinçli avcılık hakkında bilgi verildi.
Su ürünlerinin sağlıklı beslenmedeki yeri ve bilinçli tüketimi de ele alındı.
Kaynak: İHA
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