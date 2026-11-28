Niğde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü; 21 Kasım Dünya Balıkçılık Günü kapsamında düzenlediği eğitimlerde öğrencilere su kaynaklarının korunması, bilinçli balıkçılık ve su ürünlerinin beslenmedeki önemini anlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sürdürülebilir balıkçılığa dikkat çekmek, su ürünlerini tanıtmak ve sağlıklı tüketim alışkanlıklarını yaygınlaştırmak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Niğde merkezdeki Sakarya İlkokulu ile ilçelerdeki çeşitli okullarda eğitim düzenlendi. Eğitimlerde öğrencilere denizlerin ve diğer su ekosistemlerinin önemi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve bilinçli avcılık hakkında bilgi verildi.

Su ürünlerinin sağlıklı beslenmedeki yeri ve bilinçli tüketimi de ele alındı.