Niğde Üniversitesi\'nde Yıl Sonu Töreni

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi Fotoğraf Atölyesi ile NÖHÜ Sanat Kulübü tarafından düzenlenen yıl sonu belge takdim töreni, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı boyunca gerçekleştirilen sanatsal ve kültürel çalışmaların ardından yoğun katılımla gerçekleştirildi.

İletişim Fakültesi Sinema Salonu'nda düzenlenen programda, yıl boyunca gönüllülük esasıyla yürütülen atölye çalışmalarına katılan öğrencilerin emekleri taçlandırıldı. Törene İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Simge Deniz Demirel, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı. Programın açılış konuşmasını NÖHÜ Sanat Kulübü Akademik Danışmanı ve atölyelerin kurucu-yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Baybars Sağlamtimur ile Sanat Kulübü Başkanı Nida Yılmaz yaptı. Konuşmalarda sanatın bireysel gelişime olan katkısı, kolektif üretimin önemi ve öğrencilerin yıl boyunca ortaya koyduğu çalışmaların üniversitenin kültürel hayatına sağladığı değer ele alındı.

Öğrenci eserleri büyük beğeni topladı

Açılış konuşmalarının ardından program, öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı çalışmaların sunumuyla devam etti. Katılımcılar ilk olarak Lomografi Atölyesi öğrencilerinin hazırladığı 'Lomografik Yeşilburç' isimli fotoğraf gösterisini izledi. Daha sonra Dr. Öğr. Üyesi Baybars Sağlamtimur tarafından bir yıl boyunca yürütülen atölye çalışmalarında gerçekleştirilen eğitimler, etkinlikler ve fotoğraf çekimlerinden oluşan görüntüler sinevizyon gösterimiyle katılımcılara sunuldu.

2025-2026 eğitim-öğretim yılı boyunca düzenlenen atölyeler arasında; Oyunculuk Atölyesi, Işıkla Boyama Fotoğraf Atölyesi, Stüdyo Fotoğrafçılığı Atölyesi, Portre Fotoğraf Atölyesi, Makro Fotoğraf Atölyesi, Lomografi Fotoğraf Atölyesi, Dramatik Portre Fotoğraf Atölyesi, Posta Sanatı Atölyesi yer aldı. Bir yıl boyunca düzenlenen atölyelerde aktif görev alan öğrenciler, asistanlar ve eğitmenler sahneye davet edilerek belgelerini aldı.

Bu kapsamda fotoğraf atölyelerinde eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayan 43 öğrenci ile atölyelerde görev alan 4 asistana, Oyunculuk Atölyesi'nde yer alan 6 katılımcı ve 4 eğitmene, Posta Sanatı Atölyesi ve Sergisi'ne katkı sağlayan 24 katılımcıya katılım ve teşekkür belgeleri takdim edildi. - NİĞDE