Niğde Üniversitesi'ne Hidrojen Enerjisi Ödülü - Son Dakika
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Niğde Üniversitesi'ne Hidrojen Enerjisi Ödülü

Niğde Üniversitesi\'ne Hidrojen Enerjisi Ödülü
03.06.2026 14:51
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, hidrojen enerjisi çalışmalarıyla ödül kazandı. Rektör Uslu başarıyı kutladı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, hidrojen enerjisi alanında yürüttüğü çalışmalarla ödüle layık görüldü.

Üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Prof. Dr. T. Nejat Veziroğlu Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Hidrojen Teknolojileri Derneği tarafından düzenlenen 10. Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi (IHTEC-2016) kapsamında verilen teknoloji ödülünü aldı.

Aynı törende, Merkez Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bora Timurkutluk ise hidrojen enerjisi alanındaki çalışmaları nedeniyle hizmet ödülünün sahibi oldu.

Hidrojen Teknolojileri Derneği tarafından verilen teknoloji ödülü, hidrojen teknolojilerinin gelişimine yönelik ürün geliştiren, pilot veya endüstriyel tesisler kuran, patentli teknolojiler ortaya koyan ve hidrojen ekonomisine somut katkı sağlayan kurumlara veriliyor.

Prof. Dr. Bora Timurkutluk'a verilen hizmet ödülü ise hidrojen enerjisi alanındaki bilimsel araştırmaları, teknoloji geliştirme faaliyetleri, genç araştırmacıların yetiştirilmesine yönelik katkıları, eğitim çalışmaları ve sektörle kurduğu iş birlikleri sayesinde ulusal ve uluslararası hidrojen ekosistemine sağladığı katkılar dolayısıyla takdim edildi.

Rektör Uslu: "Bu başarı üniversitemizin bilimsel gücünün göstergesidir"

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, elde edilen ödüllerin üniversitenin araştırma kapasitesi ve bilimsel birikiminin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

Uslu, yaptığı değerlendirmede, "Temiz enerji ve hidrojen teknolojileri alanında elde edilen bu başarılar, üniversitemizin sürdürülebilir enerji vizyonuna önemli katkılar sunmaktadır. Üniversitemizi başarıyla temsil eden araştırma merkezimizi ve akademisyenlerimizi gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Niğde Üniversitesi'ne Hidrojen Enerjisi Ödülü - Son Dakika

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