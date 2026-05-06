NÖHÜ'de yapay zeka ve otonom sistemlerle tarımsal dönüşüm konuşuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

NÖHÜ'de yapay zeka ve otonom sistemlerle tarımsal dönüşüm konuşuldu

NÖHÜ\'de yapay zeka ve otonom sistemlerle tarımsal dönüşüm konuşuldu
06.05.2026 02:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde düzenlenen "Yapay Zeka ve Otonom Sistemler ile Tarımsal Dönüşüm" programında, tarımda dijitalleşme, yapay zeka destekli uygulamalar ve otonom sistemlerin üretim süreçlerine katkısı ele alındı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde düzenlenen "Yapay Zeka ve Otonom Sistemler ile Tarımsal Dönüşüm" programında, tarımda dijitalleşme, yapay zeka destekli uygulamalar ve otonom sistemlerin üretim süreçlerine katkısı ele alındı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Niğde Valisi Nedim Akmeşe, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Hasan Uslu, Vali Yardımcısı Baha Büyükkaymakcı, Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Karagöz, protokol üyeleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Etkinlik, 300'ü aşkın lise öğrencisi ve öğretmenin de yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Ahmet Şekeroğlu, fakültenin eğitim ve uygulama imkanları hakkında bilgi vererek tarım alanında yaşanan sorunlara bilimsel çözümler üretmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Niğde Valisi Nedim Akmeşe, konuşmasında Niğde'nin güçlü tarımsal potansiyeline dikkat çekerek, tarımın teknolojiyle bütünleşmesinin verimlilik ve katma değer açısından önemli kazanımlar sağlayacağını söyledi. Akmeşe, ilin sahip olduğu tarımsal kapasitenin bilim ve teknoloji desteğiyle daha da güçleneceğini vurguladı.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu ise üniversitenin tarım alanındaki akademik altyapısı, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi'nin araştırma ve uygulama imkanları ile bölge tarımına sağlanan katkılar hakkında bilgi verdi. Üniversite-sanayi iş birliğinin önemine değinen Uslu, yerel üretimin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Panelde TÜME Vakfı Başkanı Abdulkadir Karagöz ile TEKNOFEST tarım girişimcisi Deniz Kaya konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde konuşan Abdulkadir Karagöz, Niğde'de 640 gencin teknoloji üretimine yönlendirilmesinin hedeflendiğini belirterek, tarımsal yeniliklerin yaygınlaştırılması ve gençlerin teknoloji odaklı projelere teşvik edilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Karagöz, özellikle TEKNOFEST kapsamında geliştirilecek projelerin destekleneceğini ifade etti.

Konuşmacılardan Deniz Kaya ise hayvancılık alanındaki girişimcilik sürecini anlatarak, teknoloji kullanımının üretimde verimliliği artırdığını ve otonom sistemlerin hayvancılıkta da etkin şekilde kullanılabileceğini ifade etti.

Etkinlik kapsamında, Niğde Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri tarafından hazırlanan ve yapay zeka ile tarımın buluştuğu projelerin yer aldığı stantlar da sergilendi.

Stantları inceleyen Vali Nedim Akmeşe, öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim NÖHÜ'de yapay zeka ve otonom sistemlerle tarımsal dönüşüm konuşuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 02:58:49. #7.12#
SON DAKİKA: NÖHÜ'de yapay zeka ve otonom sistemlerle tarımsal dönüşüm konuşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.