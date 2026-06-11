ODÜ\'de 3 bin 200 öğrencinin mezuniyet heyecanı

Ordu Üniversitesi'nde (ODÜ) 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'nde 3 bin 200 öğrenci mezuniyet sevinci yaşayarak kep attı. Ön lisans ve lisans programlarından mezun olan öğrencilerin yanı sıra Anne Üniversitesi ve 3. Yaş Üniversitesi katılımcıları ile Düriye Çetinceviz Anaokulu öğrencilerine de mezuniyet belgeleri verilirken, 7'den 70' mezuniyet coşkusu yaşandı.

Cumhuriyet Yerleşkesi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende öğrenciler tarafından halk oyunları gösterileri sunuldu. Programda konuşan Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, üniversite eğitiminin yalnızca mesleki bilgi kazandırma süreci olmadığını, aynı zamanda öğrencilerin düşünme, sorgulama, araştırma ve toplumsal sorumluluk bilinci geliştirdikleri önemli bir dönem olduğunu söyledi. Mezunların aldıkları diplomanın akademik başarının yanı sıra emek, sabır, disiplin ve kararlılığın da göstergesi olduğunu belirten Baş, Ordu Üniversitesi olarak öğrencileri yalnızca mesleki yeterliliklerle değil, milli ve manevi değerlerine bağlı, evrensel düşünebilen, bilimi rehber edinen ve insanlığa fayda üretmeyi hedefleyen bireyler olarak yetiştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

"Başarı sadece diploma almak değil, dönüşüme de uyum sağlamaktır"

Bilgi ve teknolojide yaşanan hızlı dönüşüme dikkat çeken Baş, "Yapay zekadan dijital dönüşüme, iklim krizlerinden küresel ekonomik rekabete kadar dünya hızla değişiyor. Artık başarı sadece diploma almak değildir. Değişime uyum sağlayabilmek, yaşam boyu öğrenmeyi sürdürebilmek ve yeni şeyler üretebilmekle mümkündür. Sizlerden beklentimiz bilimsel düşünebilen, çözüm üretebilen, girişimci ruh taşıyan ve insan merkezli bir anlayışla hareket eden bireyler olmanızdır. Ülkemizin geleceği; bilimde, teknolojide, sanatta, sağlıkta, tarımda, eğitimde ve tüm alanlarda yetişmiş nitelikli insan gücüyle daha güçlü olacaktır" dedi.

"Ordu Üniversitesi her geçen gün daha iyi bir konuma yükseliyor"

Üniversitenin eğitim kalitesini yükseltme, bilimsel araştırmaları geliştirme ve öğrencilerini çağın gerekliliklerine uygun şekilde yetiştirme hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Baş, Ordu Üniversitesi'nin akademik birikimi, araştırma faaliyetleri, ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile sosyal ve kültürel çalışmaları sayesinde her geçen yıl daha güçlü bir konuma ulaştığını dile getirerek, mezunlara dürüstlük, adalet ve insan sevgisinden ayrılmamaları tavsiyesinde bulundu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Aşkın Baş ise yaklaşık 20 yıl önce Ordu Üniversitesi'nin kuruluşu için çalışan ekipte yer aldığını hatırlatarak, bugün 20 bin öğrenci kapasitesine ulaşan bir eğitim kurumu görmekten gurur duyduğunu söyledi. Ordu'nun artık bir kültür ve sanat şehri olmasının yanında eğitim şehri kimliğiyle de öne çıktığını belirten Baş, mezun olan gençlerin kentin sosyal yapısına önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Törende mezun öğrenciler adına Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Doğa Öğüt de bir konuşma yaptı.

7'den 70'e mezuniyet coşkusu

Konuşmaların ardından bölüm ve fakültelerinde dereceye giren öğrencilere plaketleri takdim edildi. Törende ön lisans ve lisans programlarından mezun olan öğrencilerin yanı sıra yaşam boyu öğrenme faaliyetleri kapsamında eğitimlerini tamamlayan Anne Üniversitesi ve 3. Yaş Üniversitesi katılımcıları ile Düriye Çetinceviz Anaokulu öğrencilerine de mezuniyet belgeleri verildi.

Tören, öğrencilerin hep birlikte kep atmasıyla sona erdi.

Programa, Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Ordu Adalet Komisyonu Başkanı Eyüphan Kılıç, Ordu Barosu Başkanı Av. Birsen Uçar, üniversite yöneticileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve aileleri katıldı. - ORDU