Öğrenciler STEM Olimpiyatları'nda Türkiye'yi Gururlandırdı - Son Dakika
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Eğitim

Öğrenciler STEM Olimpiyatları'nda Türkiye'yi Gururlandırdı

Öğrenciler STEM Olimpiyatları\'nda Türkiye\'yi Gururlandırdı
02.08.2025 12:49
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Ankara'dan üç öğrenci, İspanya'daki STEM Olimpiyatları'nda matematikte ilk üçe girdi.

ANKARA'da özel okulda eğitim gören 8'inci sınıf öğrencileri Ozan Külcü (15), Efe Şağar (14) ve Aras Tuğa (14), İspanya'nın Barselona şehrinde düzenlenen 'Uluslararası STEM Olimpiyatları'nda 'Matematik' alanında ilk 3'e girdi.

Kentte yaşayan 8'inci sınıf öğrencileri Ozan Külcü, Efe Şagar ve Aras Tuğa, Barselona'da 9- 15 Temmuz tarihlerinde yapılan 'Uluslararası STEM Olimpiyatları Grand Final Sınavı'nda 'Matematik' kategorisinde Türkiye'yi temsil etti. Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarında gerçekleştirilen ve 35 ülkeden 800 öğrencinin katıldığı Grand Final Sınavı matematik kategorisinde, Külcü 1'inci, Şağar 2'nci ve Tuğa 3'üncü oldu.

'DÜNYA İLK ÜÇÜNÜ KAPATTIK'

Matematik 1'incisi Ozan Külcü, fen bilimleri alanında da 2'nci olarak büyük başarıya imza attı. Ayrıca LGS kapsamında yapılan matematikte tüm soruları bilen Külcü, "Ben genel olarak matematiğe ilgili olduğum için konuları araştırmayı seviyorum, öğrenmeyi seviyorum. Olimpiyatlar İngilizce olarak yapıldı. Sorular İngilizceydi. Bazı kelimelerin anlamını bilmediğimden dolayı zorlandığım oldu ama cümleden çıkararak devam ettim. Aynı zamanda sorular da genel olarak bizim öğrendiğimiz müfredatla uyumluydu. Kendimle de gurur duydum, aynı zamanda arkadaşlarımla da. Dünya ilk 3'ünü kapattık olimpiyatlarda, bu ayrıca beni de gururlandırdı" diye konuştu.

'ZOR BİR SINAVDI'

Matematik 2'ncisi Efe Şagar da LGS'de de matematikte full yaptığını söyleyerek olimpiyatlara dair, "40 soru hemen bitti. Bilmediğimiz kelimeler de vardı, bildiğimiz sorular da vardı. Çok kolay bir sınav değildi bizim için. Zor bir sınavdı. Ama atlattık. İyi sonuçlarla döndük hepimiz. Dünya 2'ncisi oldum ben de matematikte. Matematikte sanırım 39 soru işaretlemiştim. Belki 1-2 yanlış çıkmıştır. O yüzden 2'nci oldum. Daha iyi sonuçlar elde edeceğime inanıyorum. Ülkemi çok sevdiğim için ülkemi temsil etmeyi de çok istiyorum" ifadelerini kullandı.

3'üncü olan Tuğa ise "Ülkemizi STEM Olimpiyatları'nda temsil ettiğim için çok mutluyum. Başka olimpiyatlarda da aynı şekilde ülkemi temsil etmek istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Barselona, İspanya, Eğitim, Ankara, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Öğrenciler STEM Olimpiyatları'nda Türkiye'yi Gururlandırdı - Son Dakika

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