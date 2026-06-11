Öğrencilere Okuma ve Çevre Bilinci Ödülleri

"Oku Kitabını Al Armağanını" ve "Sürdürülebilir Çevre Dostu Okul Etiketi" projeleri kapsamında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Oku Kitabını Al Armağanını" ve "Sürdürülebilir Çevre Dostu Okul Etiketi (EKO Hesapla)" projeleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu tarafından ödülleri takdim edildi. Yıl boyunca yürütülen "Oku Kitabını Al Armağanını" ve "Sürdürülebilir Çevre Dostu Okul Etiketi (EKO Hesapla)" projeleri kapsamında düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren okul ve öğrencilere ödülleriyle buluştu. Okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve çevre bilincinin güçlendirilmesinin amaçlandığı projelere Diyarbakır'dan 42 bin öğrenci katıldı. Ödül törenine İl Milli Eğitim Müdürü Salih Sadoğlu, kurum müdürleri, öğrenciler, veliler ve öğretmenler katıldı. Burada konuşan Sadoğlu, yarışmaya katılım sayılarının yüksek olması Diyarbakır için gurur verici olduğunu söyledi. Sadoğlu, "42 bin öğrencimizin böyle bir yarışmaya başvurması, sınavına girmesi ve akabinde 3 bin öğrencimizin ikinci aşama sınavına girerek dereceye girmesi bizim için çok anlamlı. Bu projeye, bu yarışmaya destek olan başta Sayın Valimiz olmak üzere, yarışmayı finanse eden kıymetli yöneticilerimize çok teşekkür ediyoruz. Diyarbakır okulları öğrencileri arasında gerçekten farkındalık oluşturan bir yarışma oldu. Devamını diliyoruz. İnşallah daha iyisini, daha güzelini yapmaya bizler gayret edeceğiz. Öğrencilerimizin de bu tür yarışmalara ilgisini çekmeye devam etmeye gayret edeceğiz inşallah" dedi. - DİYARBAKIR