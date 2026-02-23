Öğretmenlere çifte müjde! Hem zam hem de atama var - Son Dakika
Öğretmenlere çifte müjde! Hem zam hem de atama var

Öğretmenlere çifte müjde! Hem zam hem de atama var
23.02.2026 08:13
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, akademi eğitimini tamamlayan adaylar için 10 bin öğretmen ataması yapılacağını açıklarken, ek ders ücretleri ve bazı mali haklar için de zam paketi üzerinde çalıştıklarını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere yönelik iki önemli açıklama yaptı. Tekin, Milli Eğitim Akademisi eğitimini tamamlayan adaylar için 10 bin öğretmen ataması yapılacağını duyururken, ek ders ücretleri ve bazı mali haklarla ilgili de zam hazırlığı olduğunu açıkladı.

"AKADEMİ BİTER BİTMEZ ATAMA YAPACAĞIZ"

Türkiye gazetesindeki habere göre; akademide hazırlık eğitimi alan öğretmen adaylarının ne zaman atanacağına ilişkin soruya yanıt veren Tekin, "Akademi eğitimi biter bitmez atamalarını yapacağız. Her sene yapılacak. Evet, her sene alacağız" ifadelerini kullandı.

ZAM İÇİN MALİYE İLE GÖRÜŞME

Öğretmenlerin ek ders ücretlerine zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya da yanıt veren Tekin, bu konuda bir paket hazırlandığını belirtti. Tekin, şube müdürü, müfettiş ve genel idare hizmetleri sınıfına geçen personelin uzman ve başöğretmen haklarından yararlanamadığını ifade ederek, "Bunların hepsini bir paket olarak Maliye Bakanımızla konuştuk, konuşuyoruz" dedi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Serdar Aşkın Serdar Aşkın:
    4 yıl üniversite bitir sonra bide akademi he ülkede kaçtane yabancı uyruklu öğretim görevlisi var haberin varmı 16 5 Yanıtla
  • bx9d7jpsy6 bx9d7jpsy6:
    şu resime bak be anlatıyor insana 4 2 Yanıtla
    Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    ÖĞRETMENLERE GT DEMİŞ EDİTÖR 0 0
  • Şevket YILMAZ Şevket YILMAZ:
    ülkede tavuk dürüm 250 tl. 1 saat ek ders ücreti 170 tl. ?? 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
09:16
