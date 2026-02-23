Öğretmenlere çifte müjde! Hem zam hem de atama var

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere yönelik iki önemli açıklama yaptı. Tekin, Milli Eğitim Akademisi eğitimini tamamlayan adaylar için 10 bin öğretmen ataması yapılacağını duyururken, ek ders ücretleri ve bazı mali haklarla ilgili de zam hazırlığı olduğunu açıkladı.

"AKADEMİ BİTER BİTMEZ ATAMA YAPACAĞIZ"

Türkiye gazetesindeki habere göre; akademide hazırlık eğitimi alan öğretmen adaylarının ne zaman atanacağına ilişkin soruya yanıt veren Tekin, "Akademi eğitimi biter bitmez atamalarını yapacağız. Her sene yapılacak. Evet, her sene alacağız" ifadelerini kullandı.

ZAM İÇİN MALİYE İLE GÖRÜŞME

Öğretmenlerin ek ders ücretlerine zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya da yanıt veren Tekin, bu konuda bir paket hazırlandığını belirtti. Tekin, şube müdürü, müfettiş ve genel idare hizmetleri sınıfına geçen personelin uzman ve başöğretmen haklarından yararlanamadığını ifade ederek, "Bunların hepsini bir paket olarak Maliye Bakanımızla konuştuk, konuşuyoruz" dedi.