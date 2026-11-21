Öğretmenler, sağlıktan giyime, kitaptan iletişime kadar birçok alanda kendilerine tanınan indirimlerden yararlanabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere yönelik ÖğretmenİZ platformundaki kampanya listesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde güncellendi.

Listede bazı kampanyalar yalnız kasım ayı boyunca geçerliyken bazıları 2026 sonuna, bazıları ise 2027 sonuna kadar sürüyor. Kampanyaların tamamına ogretmeniz.meb.gov.tr adresindeki kampanyalar sayfasından ulaşılabiliyor.

SAĞLIKTA YÜZDE 50'YE VARAN İNDİRİM

Özel Bilgi Hastanesi, 30 Kasım'a kadar Öğretmenler Günü'ne özel olarak muayene ücretlerini yarı yarıya düşürüyor. Hastane bunun dışında SGK kapsamındaki muayenelerde yüzde 30, tahlil ve tetkiklerde yüzde 20, yatarak tedavi ve ameliyatlarda yüzde 10 indirim uyguluyor.

Özel 19 Mayıs Hastanesi'nde muayene, laboratuvar, MR ve tomografi gibi hizmetlerde SGK farkından yüzde 20, ameliyat ve anestezi hizmetlerinde yüzde 15 indirim yapılıyor. Türkiye Sigorta ise 31 Aralık 2026'ya kadar yapılacak yeni tamamlayıcı sağlık sigortası başvurularında öğretmenin kendisi için brüt primden yüzde 10 indirim sağlıyor.

GÖZLÜK, KİTAP VE GİYİMDE FIRSATLAR

Bi Optik, 31 Aralık 2027'ye kadar optik çerçeve, yerli marka güneş gözlüğü ve numaralı camda yüzde 40 indirim veriyor; bu kampanyadan Bakanlık personeli ve birinci derece yakınları da yararlanabiliyor. Nar Yayınları internet sitesinde yüzde 40, Altın Kitaplar ise Trendyol mağazasında yüzde 30 indirim uyguluyor.

Kiğılı mağazalarında sezon ürünlerinde mevcut indirimlere ek yüzde 10, Doku AES'te kampanyalı ürünlerde yüzde 50, RHÔNE'un internet mağazasında yüzde 30 indirim bulunuyor. Seray Mobilya ve Zühre'de de ek yüzde 10 indirim uygulanıyor.

KAMPANYALARDAN NASIL YARARLANILIR?

Kampanyaların bir bölümünde indirim kodu kullanılıyor, bir bölümünde ise öğretmen kimlik kartı, MEB personel kimliği ya da görev yeri belgesi gösteriliyor. Gönül Kahvesi şubelerinde kasım sonuna kadar yüzde 20, Cajun Corner restoranlarında yüzde 20 indirim için kurum kimliği yeterli oluyor.

Digiturk, öğretmenler ve birinci derece yakınları için aylık 499 liradan başlayan internet ve televizyon paketleri sunuyor. Yavuzlar Oto Ekspertiz'de ise tam paket ekspertiz hizmeti yıl sonuna kadar 5 bin liraya veriliyor.