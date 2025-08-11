Öğretmenlerin İller Arası Atamaları Tamamlandı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı yaz tatili iller arası mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuruda bulunan tüm öğretmenlerin atamalarının gerçekleştirildiğini açıkladı.

MEB tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2025 yılı yaz tatili iller arası mazerete bağlı yer değişikliği kapsamında başvuruda bulunan tüm öğretmenlerin atamalarının gerçekleştirildiği bildirildi. Yapılan açıklamaya göre, tercih ettiği eğitim kurumlarından birine yerleşemeyen öğretmenlerin atamaları, mazeretlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlüklerine gerçekleştirildiği ifade edildi. Böylece, iller arası mazerete bağlı atama başvurusunda bulunan tüm öğretmenlerin atama işlemleri sonuçlandırılmış oldu.

Gerçekleştirilen atama sonuçlarına, https://personel.meb.gov.tr/www/2025-yaz-tatili-ogretmenlerin-iller-arasi-mazerete-bagli-yer-degistirme-sonuclari-ek-yerlestirme/icerik/1659 adresinden ulaşılabileceği belirtildi.