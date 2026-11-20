Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Şehit Esin Akay İlkokulu'nun bahçesindeki zeytin ağaçlarının hasadı okul yöneticileri, öğretmenler ve yardımcı hizmet personeli tarafından yapıldı. Zeytinlerden elde edilecek gelir ve öğretmenlerin katkısıyla 27 Kasım'da şehidin şehadet yıl dönümünde öğrencilere tavuklu pilav ikram edilecek.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Şehit Esin Akay İlkokulu'nun bahçesinde bulunan zeytin ağaçlarının hasadı, okul yöneticileri, öğretmenler ve yardımcı hizmet personelinin katılımıyla gerçekleştirildi. Hasat edilen zeytinlerden elde edilecek gelir, şehit Esin Akay'ın şehadet yıl dönümünde öğrencilere yapılacak tavuklu pilav ikramında kullanılacak.

Okul bahçesindeki zeytin ağaçlarından toplanan ürünler, 27 Kasım'da gerçekleştirilecek anma programı için değerlendirilecek. Şehit Esin Akay'ın şehadet yıl dönümünde okul bahçesinde düzenlenecek programda, öğrenciler ve öğretmenlerin katılımıyla tavuklu pilav dağıtımı yapılacak.

Şehit Esin Akay İlkokulu Müdürü Mehmet Altıntaş, okul bahçesindeki zeytinleri idareciler ve yardımcı hizmet personeliyle birlikte topladıklarını belirterek, "Okulumuzun bahçesindeki zeytinleri idareci ve yardımcı hizmetlerdeki çalışanlarımızla beraber topladık. Zeytinlerin geliri ve öğretmen arkadaşların katılımıyla 27 Kasım'da öğrencilerimize tavuklu pilav yapacağız. 27 Kasım şehidimizin şehadet yıl dönümü nedeniyle tavuklu pilav dağıtımı geleneğimizi bu yıl da devam ettireceğiz" dedi.

Okul yönetimi, şehit Esin Akay'ı anmak ve öğrencilerle birlikte bu anlamlı geleneği yaşatmak amacıyla hazırlıklarını sürdürüyor.