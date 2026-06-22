Okul Öncesi Eğitimde Yeni Program Tanıtıldı

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, okul öncesi eğitimin niteliğini daha da güçlendirecek programının açılışı Erzurum Milli Eğitim Akademisi'nde gerçekleştirildi.

Okul Öncesi Eğitim Programı Eğitici Eğitimi Semineri, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Programa Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici'de katıldı. Açılış programında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin merkezinde çocuğun bütüncül gelişiminin yer aldığını vurgulayarak okul öncesi eğitimin bu sürecin en güçlü basamaklarından biri olduğunu ifade etti.

Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ise okul öncesi dönemin çocukların geleceğine yön veren kritik bir süreç olduğuna dikkat çekerek, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin sahadaki uygulamalarını güçlendirecek eğitici eğitimlerinin önemini vurguladı.

Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konu ilgili yapılan paylaşımda, "Program sonunda gerçekleştirilen hatıra fotoğrafı çekiminin ardından Genel Müdür ve İl Müdürü, öğretmenlerle bir araya gelerek onların sorularını içtenlikle yanıtladı, görüş ve önerilerini dinledi" denildi. - ERZURUM