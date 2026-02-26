Okul zilinin ilahi olmasına tepki gösteren veli serbest bırakıldı: "Yanlış anlaşıldım" - Son Dakika
Okul zilinin ilahi olmasına tepki gösteren veli serbest bırakıldı: "Yanlış anlaşıldım"

Okul zilinin ilahi olmasına tepki gösteren veli serbest bırakıldı: "Yanlış anlaşıldım"
26.02.2026 19:49
Derince'de okul zilinin ilahiyle değiştirilmesine gösterdiği tepki sonrası gözaltına alınan veli Soner Akbal, serbest bırakılmasının ardından yaptığı ilk açıklamada yanlış anlaşıldığını vurguladı. Sözlerinin kutsal değerlere saldırı amacı taşımadığını belirten Akbal, hiçbir inanca veya kutsal değere saygısızlık etmediğini, sözlerinin farklı yerlere çekilmesinin kendisini üzdüğünü ifade etti.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde çocuğunun okuduğu Çenesuyu Ortaokulu'nda teneffüs zilinin "Kabe'de hacılar" ilahisiyle değiştirilmesine tepki gösteren Soner Akbal, İstanbul'da gözaltına alınmıştı.

Bu anları sosyal medyada paylaşmasının ardından gözaltına alınan Akbal, serbest bırakıldıktan sonra yaptığı açıklamada yanlış anlaşıldığını belirtti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Derince'de çocuğunun eğitim gördüğü okulda zil sesinin ilahiyle değiştirilmesine karşı çıkan Soner Akbal, duruma tepki göstermiş ve okul önünde bir video paylaşmıştı. Akbal, okul müdürünün yanında kayda girerek, "Madem öyle, 12 imamlar orucunda da deyiş çalsınlar. Bu yaptığın kanunsuzluk, yanlış. Burası Kabe mi?" demişti.

Akbal, paylaşımının ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

ADLİYE ÇIKIŞI İLK AÇIKLAMA

Bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen Akbal, savcılık ve mahkeme aşamasının ardından serbest bırakıldı. Adliye çıkışında kendisini bekleyen kalabalığa ve basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akbal, ifadelerinin yanlış anlaşıldığını vurguladı. Akbal, "Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Alevi bir bireyim. Hiçbir inanca veya kutsal değere saygısızlık etmem söz konusu olamaz. Kabe bizim kıblemizdir, bunu tartışmaya bile açmam. Videodaki bazı kelimelerin yanlış anlaşılması ve farklı yerlere çekilmesi beni derinden üzmüştür." dedi.

"VATANIM İÇİN MÜCADELE EDİYORUM"

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Akbal, "Bizler bu bayrak altında, bu topraklar için her daim mücadele etmeye hazırız. Heyecanla söylenmiş sözlerin farklı noktalara çekilmemesini diliyorum. Hepimiz biriz." ifadelerini kullandı.

Akbal şöyle konuştu: Beni 'Kabe' kelimesinden dolayı 'dinsiz' diye itham edenler çok olmuş ama biz hepimiz Türkiye vatandaşıyız. Türkiye'nin refahı, huzuru ve bütünlüğü için mücadele veriyoruz. Aynı bayrak altında yaşıyoruz. Bu topraklar için savaşmaya her daim biliyorsunuz hazırız. O yüzden kimse beni yanlış anlamasın. Hepimiz biriz, cansınız."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (38)

  • Ali Arslan Ali Arslan:
    Tepki veren vatandaşlar haklı ,başka inanca sahip vatandaşlarımız ne olacak, dini gösterislere alet etmeyin dini yaşayın 78 230 Yanıtla
    Apple User Apple User:
    sen git cadılar bayramı kutla 194 64
    Nafi Aydogan Nafi Aydogan:
    olum senin ülken müslüman sen diyon adamlar cıngıl çalıyor niye tepki vermiyon Noel'de 78 13
    hüseyin harmanlı hüseyin harmanlı:
    Yılbaşını kutlarken sen başka inanca ne kadar saygı gösteriyorsun? 52 14
    Coşkun Aksu Coşkun Aksu:
    mal hepsını yaradan aynı 56 9
    Selim9723 Selim9723:
    başka kapıya burası Müslüman ülke 4 5
    jztfjndngv jztfjndngv:
    hepimizin kıblesi KABE , teferruata gerek yok , 6 1
    mete alp mete alp:
    Ne mutlu türküm diyene dediklerinde rahatsız olmadınız 0 1
    Ali Arslan Ali Arslan:
    Yahu cevap verenlerin yorumlarıma bakın Allah aşkına bir tane konuya hakim yorum varmı, yazma öğrenmişler birde beğeni alayım diye yalakalık yazıları,biri kıble aynı demiş biri hepsi aynı yaradan demiş :))) yahu eminim ne demek istediğimi anlayamamislar ,bakın en büyük savaşımız cehalete karşı olmalı,mal durumuna düşersiniz böyle mal diye cevap verirken 0 0
  • Talip Konyali Talip Konyali:
    BURASI KABE Mİ...DİYEN BEN MİYİM...RAMAZAN AYINDA Bİ İLAHİ ÇALINMIŞ OKULDA..NERESİ KÖTÜ...ANLAMIŞ DEĞİLİM.. 99 26 Yanıtla
  • 541133 541133:
    yemedi ondan 51 9 Yanıtla
    eser demir eser demir:
    Yemedi ondan mı yazık sana 0 3
  • 2520366 2520366:
    Dini kusmaklı hale getirmenin bir anlamı yok.Bu ülkede ne yaparsanız yapın,GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK gerçegini silemezsınız 16 24 Yanıtla
    fbeyza1017 fbeyza1017:
    Burası Türkiye Allahını adını unutturmayacağız... Yok öyle silemezsiniz demek. Silinen silindi zaten boş yapma 9 6
  • Metin Yoldas Metin Yoldas:
    hemen geri adım 22 2 Yanıtla
