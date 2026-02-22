Okullarda yeni tehlike! ''Virüs üretme akımı'' dalga dalga yayılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Okullarda yeni tehlike! ''Virüs üretme akımı'' dalga dalga yayılıyor

Okullarda yeni tehlike! \'\'Virüs üretme akımı\'\' dalga dalga yayılıyor
22.02.2026 09:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yurt dışında başlayan "virüs üretme" akımı Türkiye'deki okullara da sıçradı. Öğrenciler pet şişelere çöp, izmarit, hayvan dışkısı, idrar gibi çeşitli atıkları koyarak, "Kovid-20 yapıyoruz" veya "virüs üretiyoruz" benzeri başlıklarla sosyal medyada yayınlıyor. Diğer öğrencilerin yorumlarda "İçine şunları da kat" gibi öneriler verdiği dikkat çekerken uzmanlar ciddi sağlık risklerine karşı uyarıyor.

Yurt dışında başlayan "virüs üretme" akımı, TikTok ve Instagram gibi platformlarda açılan hesaplarla yaygınlaştı. "Kovid-20 yapıyoruz", "virüs üretiyoruz", "okulda bakteri yapıyoruz" gibi isimler taşıyan sayfalarda paylaşılan videolarda öğrenciler, şişelerin içine farklı maddeler ekleyerek içerikleri seri halinde yayınlıyor. "Gün 1, gün 2" gibi seri halinde paylaşılan görüntülerde karışımların bilinçli şekilde daha hijyen dışı hale getirildiği görülüyor.

ÖĞRENCİLERİN SAĞLIĞI TEHLİKEDE

Videolarda süt, yağ ve çürümüş yemek artıkları gibi maddelerin yanı sıra boya, sigara izmariti, balgam, örümcek ağı, hayvan dışkısı ve idrarın da şişelere eklendiği dikkat çekiyor. Öğrenciler, bu içerikleri hazırlarken gülerek hareket ettiği ve çıplak elle hazırlandığı anları anbean kamerayla kaydediyor.

Uzmanlar, bu tür karışımların ciddi sağlık riskleri barındırabileceğini ve özellikle kapalı ortamlarda bakteri ve zararlı mikroorganizmaların hızla çoğalabileceğini belirtiyor.

Okullarda yeni tehlike! 'Virüs üretme akımı' dalga dalga yayılıyor

YORUMLARLA TEŞVİK EDİLİYOR

Binlerce kez izlenen paylaşımlarda, takipçilerin de sürece dahil olduğu görülüyor. Kullanıcıların yorumlarda yeni maddeler önerdiği ve içerik sahiplerinin bu öneriler doğrultusunda karışımları "geliştirdiği" dikkat çekiyor. Bazı yorumlarda ise salgın hastalıklara gönderme yapan ve tehlikeyi küçümseyen ifadeler yer alıyor.

Okullarda yeni tehlike! 'Virüs üretme akımı' dalga dalga yayılıyor

Uzmanlar bu tip maddelerin ciddi enfeksiyonlara yol açabileceğini belirtiyor. Eğitimciler ve uzmanlar, sosyal medyada yayılan bu tür içeriklerin gençler arasında özendirici etki yaratabileceğine dikkat çekerek, aileleri ve okul yönetimlerini daha dikkatli olmaya çağırıyor.

Teknoloji, Türkiye, Eğitim, Gündem, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Okullarda yeni tehlike! ''Virüs üretme akımı'' dalga dalga yayılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş an meselesi ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti Savaş an meselesi! ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti
Havalimanında köpeğini gişeye bağlayıp terk eden kadın gözaltına alındı Havalimanında köpeğini gişeye bağlayıp terk eden kadın gözaltına alındı
Yürekleri yakan olay 29 yaşındaki işçi hayatını kaybetti Yürekleri yakan olay! 29 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu baba oluyor Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu baba oluyor
ABD’li büyükelçiden haddini aşan sözler: Nil’den Fırat’a kadar İsrail’in hakkı ABD'li büyükelçiden haddini aşan sözler: Nil'den Fırat'a kadar İsrail'in hakkı
3 gün sonra başlıyor Trump dünyaya savaş açan imzayı attı 3 gün sonra başlıyor! Trump dünyaya savaş açan imzayı attı

09:52
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi
09:01
11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti Akla ziyan gerekçe
11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe
08:58
“Mavi poşet“ detayı vahşeti aydınlattı
"Mavi poşet" detayı vahşeti aydınlattı
08:38
Komşuda film gibi operasyon Dünyanın başına bela olacaklardı
Komşuda film gibi operasyon! Dünyanın başına bela olacaklardı
07:29
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu Ölü sayısı 148’e yükseldi
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 148'e yükseldi
07:12
Erdoğan’dan kurmaylarına talimat Umut hakkı iddiasına noktayı koydu
Erdoğan'dan kurmaylarına talimat! Umut hakkı iddiasına noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 10:26:29. #7.11#
SON DAKİKA: Okullarda yeni tehlike! ''Virüs üretme akımı'' dalga dalga yayılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.