Okuyan Nesil Projesi'nde Kitap Söyleşisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Okuyan Nesil Projesi'nde Kitap Söyleşisi

Okuyan Nesil Projesi\'nde Kitap Söyleşisi
26.06.2026 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Altıntaş'ta 'Kuyucaklı Yusuf' eseri üzerinde kitap söyleşisi yapıldı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Okuyan Nesil Projesi kapsamında Haziran ayı kitap söyleşisi düzenlendi.

Programa Altıntaş Kaymakamı Ayşegül Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan, Şube Müdürleri Serdar Koyuncu ve Kübra İşbilen Gökce ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Haziran ayı etkinliğinde Türk edebiyatının önemli eserlerinden "Kuyucaklı Yusuf" ele alındı. Söyleşide eserin konusu, karakterleri, dönemin sosyal yapısı ve yazarın vermek istediği mesajlar değerlendirildi.

Katılımcılar ayrıca edebiyatın birey ve toplum üzerindeki etkileri ile okuma kültürünün geliştirilmesi ve kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Etkinlik, katılımcıların eserle ilgili değerlendirmelerinin ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kuyucaklı Yusuf, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Edebiyat, Altıntaş, Kütahya, Kültür, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Okuyan Nesil Projesi'nde Kitap Söyleşisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankada işlem yaparken başına kedi düştü: Kalpten gidiyorduk Bankada işlem yaparken başına kedi düştü: Kalpten gidiyorduk
39 saniyede cehennemi yaşadılar Çifte depremi en iyi anlatan görüntü 39 saniyede cehennemi yaşadılar! Çifte depremi en iyi anlatan görüntü
Alman Patriot sistemi Kürecik’te göreve başladı Alman Patriot sistemi Kürecik'te göreve başladı
Motokurye Kazasında Sanığa Ceza Motokurye Kazasında Sanığa Ceza
Kars’ta Kerbela matem töreni Yüzlerce kişi Hz. Hüseyin’i andı Kars'ta Kerbela matem töreni! Yüzlerce kişi Hz. Hüseyin'i andı
Fransa’da ilk Ebola vakası 5 kişi karantinaya alındı Fransa'da ilk Ebola vakası! 5 kişi karantinaya alındı

10:44
Azerbaycanlı spikerden Barış Alper’e sert tepki Kaçan gole canlı yayında isyan etti
Azerbaycanlı spikerden Barış Alper'e sert tepki! Kaçan gole canlı yayında isyan etti
10:29
YKS sınavında yapay zeka ile kopya skandalı Yakalanan genç kendini bakın nasıl savundu
YKS sınavında yapay zeka ile kopya skandalı! Yakalanan genç kendini bakın nasıl savundu
10:10
Türkiye’den çifte depremin yıktığı Venezuela’ya yardım eli
Türkiye'den çifte depremin yıktığı Venezuela'ya yardım eli
09:38
Faturalarda devrim gibi yenilik Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
Faturalarda devrim gibi yenilik! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
09:02
ABD teknik direktörü Mauricio Pochettino’dan A Milli Takım’a olay sözler
ABD teknik direktörü Mauricio Pochettino'dan A Milli Takım'a olay sözler
09:02
Rusya: Gece boyunca Ukrayna’ya ait 660 İHA’yı düşürdük
Rusya: Gece boyunca Ukrayna'ya ait 660 İHA'yı düşürdük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 10:55:38. #7.13#
SON DAKİKA: Okuyan Nesil Projesi'nde Kitap Söyleşisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.