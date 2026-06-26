Okuyan Nesil Projesi\'nde Kitap Söyleşisi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Okuyan Nesil Projesi kapsamında Haziran ayı kitap söyleşisi düzenlendi.

Programa Altıntaş Kaymakamı Ayşegül Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan, Şube Müdürleri Serdar Koyuncu ve Kübra İşbilen Gökce ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Haziran ayı etkinliğinde Türk edebiyatının önemli eserlerinden "Kuyucaklı Yusuf" ele alındı. Söyleşide eserin konusu, karakterleri, dönemin sosyal yapısı ve yazarın vermek istediği mesajlar değerlendirildi.

Katılımcılar ayrıca edebiyatın birey ve toplum üzerindeki etkileri ile okuma kültürünün geliştirilmesi ve kitap okuma alışkanlığının yaygınlaştırılması üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Etkinlik, katılımcıların eserle ilgili değerlendirmelerinin ardından sona erdi. - KÜTAHYA