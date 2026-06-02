Oltu\'da öğrencilerin 44 projesi bilim şenliğinde sergilendi

Erzurum'un Oltu ilçesinde, ilkokul öğrencilerinin özgün eserlerinin görücüye çıktığı bilim şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Öğrencilerin bilim, sanat ve teknoloji alanlarındaki ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarmalarına fırsat sunmak, özgüvenlerini geliştirmek ve kendilerini ifade etme becerilerini desteklemek amacıyla Karabekir İlkokulunda Bilim Şenliği düzenlendi.

Şenlik kapsamında okulun 3. ve 4. sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler derslerine yönelik toplam 44 proje ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Öğrenciler, projelerinde kullandıkları malzemeler, hazırlık aşamaları, amaçları ve elde ettikleri sonuçlar hakkında katılımcılara ayrıntılı bilgiler vererek çalışmalarını başarıyla tanıttı.

Bilim Şenliği, öğrencilerin araştırma, problem çözme ve sunum becerilerinin gelişimine katkı sağlarken, ortaya koydukları projeler ziyaretçiler tarafından büyük ilgi ve takdirle karşılandı.

Şenliğe, Mustafa Çelik, İlhami Şahin, Ahmet Kalkan, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Bilim Şenliği, öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmelerine ve ürettikleri çalışmaları geniş kitlelerle paylaşmalarına imkan sağlayan verimli ve başarılı bir etkinlik olarak tamamlandı. - ERZURUM