Öğretmenler yıl sonu değerlendirmesini mesire alanında yaptı

Erzurum'un Oltu ilçesinde faaliyet gösteren Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğretmenleri, 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla 7. geleneksel yıl sonu piknik ve değerlendirme programını Akdağ Mesire Alanı'nda düzenledi.

Olur Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa okul yönetimi ve öğretmenler katıldı. Akdağ Festival Alanı'ndaki misafirhaneyi öğretmenlerin kullanımına açan Olur Belediye Başkanı Vedat Ergün, katılımcılara hoş geldiniz diyerek yeni düzenlenen mesire alanını tanıttı. Sarıçam ormanları arasında yer alan ve doğal güzelliğiyle dikkat çeken mesire alanı öğretmenlerden tam not aldı.

Program kapsamında sabah kahvaltısının ardından öğretmen Ömer Kurt tarafından hazırlanan Oltu Cağ Kebabı ve semaver çayı ikram edildi. Öğretmenler gün boyunca çeşitli sosyal etkinliklere katılarak voleybol oynadı ve keyifli vakit geçirdi.

Etkinlikte konuşan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Salih Yeşilyurt, okuldan tayini çıkan Abdullah Taha Altun ile görev süreleri sona eren Hilal Demir ve Canan Demirci'ye eğitim camiasına yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti. Öğretmenlere plaket ve çeşitli hediyeler takdim edilirken, yeni görev yerlerinde başarı dileklerinde bulunuldu.

Öte yandan okula yeni atanan öğretmenler İsak Yeğin ve Faruk Çağlar da programda tanıtıldı. Müdür Yeşilyurt, yeni öğretmenlere "hoş geldiniz" diyerek görevlerinde başarılar diledi.

Günün sonunda öğretmenler halay çekerek eğitim öğretim yılının yorgunluğunu atarken, birlik ve beraberlik mesajları verildi. Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - ERZURUM