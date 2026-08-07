Oltu\'da Yaz Kur\'an Kursları Bilgi Yarışması

Erzurum'un Oltu ilçesinde 2026 yılı Yaz Kur'an Kursları kapsamında eğitim gören öğrenciler arasında bilgi yarışması düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen yarışmada öğrenciler, kurs süresince öğrendikleri dini bilgileri ölçme fırsatı buldu.

Oltu İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen geleneksel bilgi yarışması, öğrencilerin Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler alanındaki kazanımlarını pekiştirmek, bilgi düzeylerini ölçmek ve öğrenciler arasında birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Yarışma iki merkezde yapıldı

Yarışma, Cumhuriyet Ortaokulu ile Anadolu Erkek İmam Hatip Lisesi olmak üzere iki ayrı merkezde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Yaz Kur'an kurslarına devam eden öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği sınavda, öğrenciler kurs süresince öğrendikleri bilgilerden sorulan soruları doğru yanıtlayabilmek için ter döktü.

550 öğrenci yarıştı

Bilgi yarışmasına toplam 550 öğrenci katıldı. Büyük heyecana sahne olan sınavda öğrenciler, dini ve tematik bilgilerden oluşan soruları yanıtlayarak başarılı olabilmek için mücadele etti. Yarışmanın, öğrencilerin yaz Kur'an kurslarında öğrendikleri bilgileri pekiştirmelerine ve eğitim sürecine daha fazla motivasyonla katılmalarına katkı sağladığı belirtildi.

Yarışma sonucunda dereceye giren 100 öğrenciye çeşitli ödüller verileceği bildirildi. Ödül töreninin tarihinin ise daha sonra açıklanacağı öğrenildi.