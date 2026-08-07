Oltu'da Yaz Kur'an Kursları Bilgi Yarışması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Oltu'da Yaz Kur'an Kursları Bilgi Yarışması

Oltu\'da Yaz Kur\'an Kursları Bilgi Yarışması
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Oltu'da 550 öğrenciyle bilgi yarışması yapıldı, ödüller verilecek.

Erzurum'un Oltu ilçesinde 2026 yılı Yaz Kur'an Kursları kapsamında eğitim gören öğrenciler arasında bilgi yarışması düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen yarışmada öğrenciler, kurs süresince öğrendikleri dini bilgileri ölçme fırsatı buldu.

Oltu İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen geleneksel bilgi yarışması, öğrencilerin Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler alanındaki kazanımlarını pekiştirmek, bilgi düzeylerini ölçmek ve öğrenciler arasında birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Yarışma iki merkezde yapıldı

Yarışma, Cumhuriyet Ortaokulu ile Anadolu Erkek İmam Hatip Lisesi olmak üzere iki ayrı merkezde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Yaz Kur'an kurslarına devam eden öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği sınavda, öğrenciler kurs süresince öğrendikleri bilgilerden sorulan soruları doğru yanıtlayabilmek için ter döktü.

550 öğrenci yarıştı

Bilgi yarışmasına toplam 550 öğrenci katıldı. Büyük heyecana sahne olan sınavda öğrenciler, dini ve tematik bilgilerden oluşan soruları yanıtlayarak başarılı olabilmek için mücadele etti. Yarışmanın, öğrencilerin yaz Kur'an kurslarında öğrendikleri bilgileri pekiştirmelerine ve eğitim sürecine daha fazla motivasyonla katılmalarına katkı sağladığı belirtildi.

Yarışma sonucunda dereceye giren 100 öğrenciye çeşitli ödüller verileceği bildirildi. Ödül töreninin tarihinin ise daha sonra açıklanacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Erzurum, Eğitim, Oltu, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Oltu'da Yaz Kur'an Kursları Bilgi Yarışması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SEEBRIG’in yeni ev sahibi Türkiye: 6 ülkenin askerleri artık İstanbul’da toplanacak SEEBRIG'in yeni ev sahibi Türkiye: 6 ülkenin askerleri artık İstanbul’da toplanacak
Çatalca’da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı Çatalca'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı
Hamas’tan Türkiye dahil 8 ülkeye ’acil harekete geçin’ çağrısı Hamas'tan Türkiye dahil 8 ülkeye 'acil harekete geçin' çağrısı
İsrail lobisini dize getiren Mısır kökenli doktor ABD tarihine geçmeye hazırlanıyor İsrail lobisini dize getiren Mısır kökenli doktor ABD tarihine geçmeye hazırlanıyor
Salah’ın Trabzon’daki ilk ziyareti Araklı ilçesindeki Marzuba mahallesine Salah'ın Trabzon'daki ilk ziyareti Araklı ilçesindeki Marzuba mahallesine
Salah’ı Trabzon’da gören vatandaşın verdiği tepki bomba: Gı ne kadar güççük Salah’ı Trabzon’da gören vatandaşın verdiği tepki bomba: Gı ne kadar güççük

15:57
ABD’den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti
15:41
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi
15:28
8 odası 6 banyosu var Salah’ın krallar gibi yaşayacağı saray yavrusu ortaya çıktı
8 odası 6 banyosu var! Salah'ın krallar gibi yaşayacağı saray yavrusu ortaya çıktı
15:19
Şok detaylar ortaya çıktı Böcek ilacı zehirlenmesinde facia göz göre göre gelmiş
Şok detaylar ortaya çıktı! Böcek ilacı zehirlenmesinde facia göz göre göre gelmiş
14:16
Çin’den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
Çin'den taşları yerinden oynatacak altın hamlesi
13:35
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan üçlü savunma anlaşmasını imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2026 16:31:42. #7.12#
SON DAKİKA: Oltu'da Yaz Kur'an Kursları Bilgi Yarışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.